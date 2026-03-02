Fransa, İngiltere ve Almanya, İran'ın füze fırlatma kapasitesini imhaya yönelik "savunma eylemlerine" hazır

Fransa, İngiltere ve Almanya'nın (E3), İran'ın insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatma kapasitesini yok etmeye yönelik olanlar dahil İran'a karşı "gerekli ve orantılı savunma eylemlerine" hazır olduklarını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme yapan İran'a ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "E3 liderleri, İran'ın, ilk ABD ve İsrail askeri operasyonlarına katılmayan ülkeler dahil bölge ülkelerine karşı başlattığı ayrım gözetmeyen ve orantısız füze saldırıları karşısında dehşete düşmüştür. İran'ın pervasız saldırıları, yakın müttefiklerimizi hedef almış olup, bölgedeki askeri personelimizi ve sivillerimizi tehdit etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İran'a saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapılan açıklamada, E3 ülkelerinin ve bölgedeki müttefiklerinin çıkarlarını savunmak için "İran'ın füze ve İHA fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma tedbirlerinin desteklenmesi dahil adımlar atılacağı" kaydedildi.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.