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Şiddetli yağışların ardından Düzce'de İçmeler Köyü su altında kaldı

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Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 400 haneli İçmeler Köyü'nün tamamı, şiddetli yağışlarda Efteni Gölü'nün taşması sonucu su altında kaldı. Köylüler tahliye edilirken, son durum havadan dron ile görüntülendi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde şiddetli yağışların ardından Efteni Gölü taşınca 400 haneli İçmeler Köyü tamamen sular altında kaldı. Köylüler tahliye edildi.

Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı

Düzce'de hafta sonu etkili olan sağanak, sele neden oldu. Düzce'den geçen derelerin büyük kısmını besleyen, Gökyaka ilçesindeki Efteni Gölü de sağanak nedeniyle taştı.

Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı

Göl havzasındaki İçmeler köyü, su altında kaldı. 400 haneli köydeki evlerin tamamı ile 50 bin dönümlük tarım arazileri su ile doldu.

Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı

Suyun 1 metreye ulaştığı köyde, vatandaşlar, traktör, AFAD botu ve kayıklar ile tahliye edildi. Bölgede hasar tespit çalışması yapılırken, boşaltılan köy dron ile havadan görüntülendi.

Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı

Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı

Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı

Düzce'de Gölyaka ilçesindeki İçmeler köyü su altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Yuca - Güncel

Gölyaka Düzce Güncel Haberler

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