Dünya Liderleri Çkp Merkez Komitesi Genel Sekreteri Seçilen Xi Jinping'i Kutladı

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Dünya genelinde siyasi parti ve hükümet liderlerinin yanı sıra devlet başkanları Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesinden dolayı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e kutlama mesajları gönderdiler.

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Dünya genelinde siyasi parti ve hükümet liderlerinin yanı sıra devlet başkanları Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesinden dolayı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e kutlama mesajları gönderdiler.

Seçilmesinden dolayı Xi'ye içten tebriklerini sunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nde alınan kararların Çin'in ekonomik ve toplumsal kalkınmasına yardımcı olacağını ve Çin'in uluslararası statüsünü devamlı olarak iyileştireceğini söyledi.

Putin, Xi ile yapıcı diyalog ve yakın koordinasyonu sürdürmeyi ve Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını ileriye taşımayı arzuladığını sözlerine ekledi.

Aynı zamanda Güney Afrika Devlet Başkanı olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Başkanı Cyril Ramaphosa, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin Çin ve ÇKP'nin çıktığı yeni yolculukta ileriye giden yolu işaret ettiğini söyledi.

ANC'nin ÇKP ile ilişkilerine büyük değer verdiğini ve iki parti arasındaki ilişkilerin Xi'nin liderliğinde daha da güçlendiğini söyleyen Ramaphosa, destek olduğu ve yol gösterdiği için ÇKP'ye şükranlarını ifade etti.

Ramaphosa, dünyanın ilerici güçleriyle birlikte ÇKP'nin dünyada doğruluk, adalet ve barışçıl kalkınmanın gerçekleşmesini teşvik etmeye devam edeceğine inandığını söyledi.

Arjantin Adalet Partisi Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Çin'in Xi'nin liderliğinde yoksulluğun ortadan kaldırılmasında, bilim ve teknolojik inovasyonda ve Kovid-19 pandemisi ile mücadelede dikkat çekici başarılar elde ettiğini ve bunların Çin halkının yaşam standartlarını büyük ölçüde iyileştirirken dünyanın dört bir yanındaki ülkelere örnek oluşturduğunu söyledi.

Sudan Halk Kurtuluşu Hareketi (SPLM) Başkanı ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, SPML'ye ve ülkeye uzun vadeli desteğinden ötürü ÇKP'ye şükranlarını sundu.

Kiir, her iki tarafın, iki ülkenin ve halklarının çıkarlarını en iyi şekilde gerçekleştirmek için kendisinin ve SPML'nin, Xi ve ÇKP ile yakın işbirliğine bağlı kalmaya, iki parti ve iki ülke arasında dostane ilişkilerin sürekli olarak gelişmesini teşvik etmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Xi'nin ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreterliği'ne yeniden seçilmesinin, Xi'nin yüksek prestijini ve ÇKP'nin 96 milyondan fazla üyesinin güçlü desteğini tümüyle gösterdiğini söyledi.

Lukaşenko, Xi'nin güçlü liderliğinde büyük bir modern sosyalist ülke inşa etme amacına her açıdan ulaşılacağına olan inancını ifade etti.

ÇKP 20. Ulusal Kongresi'nin tam anlamıyla başarılı olmasının Çin ulusunun yeniden canlanmasına giden yolda tarihi açıdan büyük önem taşıdığını belirten Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreterliği'ne yeniden seçilmesinin Xi'nin tüm Çin halkından yüksek düzeyde bir desteğe sahip olduğunu kanıtladığını söyledi.

Tokayev ayrıca, iki ülke arasındaki kalıcı kapsamlı stratejik ortaklığı daha da derinleştirmek için Xi ile çalışmayı arzuladığını ifade etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin seçim sonuçlarının, ÇKP ve Çin halkının Xi'ye yüksek güvenini ve desteğini gösterdiğini söyledi. Caparov, son yıllarda Kırgızistan-Çin ilişkilerinin hızla geliştiğini ve Kırgızistan'ın ikili ilişkilerin devamlı olarak gelişmesini teşvik etmek için işbirliğini derinleştirmeye devam etmeyi arzuladığını sözlerine ekledi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin Çin halkının liderlerine tamamen güvendiğini ve ÇKP'nin, Xi'nin bilge liderliğinde, kapsamlı modernizasyonun ve ulusal canlanmanın yanı sıra halkın esenliğinin pekiştirilmesini sağlayacak politikalarını desteklediğini tam olarak gösterdiğini kaydetti.

Berdimuhammedov ayrıca zengin bir içerik ve yüksek karşılıklı güvenle diyaloğu sürdürmeyi arzuladığını dile getirdi.

Aynı zamanda Pakistan Başbakanı olan Pakistan Müslüman Birliği-Navaz Partisi Başkanı Muhammed Şahbaz Şerif, Genel Sekreter Xi'nin olağanüstü liderliğinde Çin'in, insanlık davasının her alanında dünyaca ünlü başarılar elde ettiğini söyledi.

Şerif, Xi'nin doğru, adil ve uyumlu küresel yönetim sisteminin oluşmasında ve tüm ülkelerin samimi ve dostane işbirliği ruhunu teşvik etmede aktif rol oyladığını kaydetti.

Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Partisi Başkanı ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Xi'nin ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak seçilmesinden dolayı içten tebriklerini dile getirdi.

Çin ekonomisinin ve toplumunun geçen 10 yılda hızlı gelişme kaydettiğini ve Macaristan-Çin ilişkilerinin dikkat çekici sonuçlar verdiğini vurgulayan Orban, iki ülke arasında kurulan kapsamlı stratejik ortaklıktan övgüyle söz etti ve gelecekte Çin ile işbirliğini daha fazla güçlendirmek için sabırsızlandığını kaydetti.

Kutlama mesajı gönderenler arasında Mauritius Militan Sosyalist Hareketi Başkanı Joe Lesjongard, Brezilya Sosyal Demokrasi Partisi Başkanı Bruno Araujo ve Sierra Leone Halk Partisi Genel Sekreteri Umaru Napoleon Koroma da bulunuyor.