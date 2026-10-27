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Dubai'de başlayan 2026 Yapay Zeka Festivali'ne 100'den fazla Çinli şirket katıldı

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Dubai'de başlayan 2026 Yapay Zeka Festivali'ne 100'den fazla Çinli şirket katıldı
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Dubai'de düzenlenen 2026 Yapay Zeka Festivali pazartesi başladı ve 100'den fazla Çinli şirket katılıyor. Etkinlik, teknoloji şirketleri, yatırımcılar, politikacılar ve uzmanları bir araya getirerek yapay zekanın iş dünyası, sanayi ve kamu hizmetlerindeki uygulamalarına odaklanıyor.

DUBAİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen 2026 Dubai Yapay Zeka Festivali'ne 100'den fazla Çinli şirket katılıyor.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü başlayan festival, teknoloji şirketleri, yatırımcılar, politikacılar ve uzmanları bir araya getirdi. Etkinlik, yapay zeka alanındaki gelişmeler ve yapay zekanın iş dünyası, sanayi ve kamu hizmetlerindeki uygulamalarına odaklanıyor. Festival salı günü sona erecek.

Dubai Uluslararası Finans Merkezi Otoritesi CEO'su Arif Amiri, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin'in festivale güçlü katılımının, Çinli şirketlerin yapay zeka teknolojilerinin ve dijital inovasyonun ilerletilmesinde oynadıkları önemli rolü yansıttığını söyledi.

Amiri, Çinli şirketlerin katılımının, uzmanlık paylaşımı, yeni işbirliği ve yatırım alanlarının keşfi ile Çinli ve BAE'li işletmeler arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesine yönelik fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Çinli şirket temsilcileri ise etkinliğin, sahip oldukları teknolojik çözümleri sergilemek, yatırımcılar ve kurumlarla bağlantı kurmak ve bölgesel pazarlardaki varlıklarını genişletmeyi amaçlayan ortaklık fırsatlarını keşfetmek için platform sağladığını belirtti.

Dubai, ileri teknoloji şirketlerini ve buna yönelik yatırımları ve uzman yetenekleri kendisine çekerek teknoloji ve inovasyon alanında küresel bir merkez olmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
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