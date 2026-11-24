İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Ereli, Yemen'de Husilerin askeri ilerleyişini, Suudi Arabistan'a yönelik artan tehditleri ve bu gelişmelerin bölgesel güvenlik dengelerine etkilerini AA Analiz için kaleme aldı.

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2026 yılının son aylarında Orta Doğu'daki askeri güç kullanımının son derece artması sonucu siyasi/askeri istikrarsızlığın yaşandığı bir dönemde, Yemen'de de çatışmaların arttığına şahit oluyoruz. Ülkede son aylarda yaşanan askeri hareketlilik, 2022 yılında başlayan ve sonraki dönemde büyük ölçüde korunmasına rağmen kırılganlığını sürdüren çatışmasızlık ortamının giderek zayıfladığını gösteriyor. Ekim 2023, Haziran 2025 ve Şubat 2026 tarihlerinin Orta Doğu'da birer dönüm noktası olduğunu varsayarsak, tüm dönüm noktalarında Yemen'de çatışmanın arttığı da bir gerçek.

Yemen'de son aylardaki en kritik meselelerden biri, ülkedeki askeri kontrol haritasının son derece güçlü bir hızla değişmesi. Kasım/Aralık 2025 ile Ocak 2026 arasında Yemen'in güneyindeki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin güney vilayetlerinde zemin kazanması, Suudi Arabistan'ın uzun zamandır vermediği tepkiyi nihayet göstermesini beraberinde getirdi. Güneydeki ayrılıkçı ilerleyiş durduruldu ve Güney Geçiş Konseyi (GGK) yapılanması tasfiye edildi.

2026 yılının ortalarından itibaren, Yemen'deki askeri ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD-İran savaşı kaynaklı bölgesel gerilimlerin etkisiyle Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. 2026'nın son aylarında Suudi Arabistan, Yemen'in batısındaki kritik önemde olan kentlerde, dağlık bölgelerde ve deniz kıyısındaki yerleşim yerlerinde belirli bir kontrol sağlasa da bu kontrol uzun sürmedi. Husiler, kasım ayının son günlerinde geçici başkent Aden'e yakın yerleşim yerlerinde, dağlık bölgelerde ve deniz kıyısı şeridinde tekrar kontrol sağladı.

Savaşta yeni bir aşamaya mı geçiliyor?

Husiler uzun bir süredir Suudi Arabistan'ın güneyindeki kentleri, enerji tesislerini ve ulusal/uluslararası havaalanlarını hedef alıyor. Son zamanlarda da Suudi Arabistan'ın güneyindeki kentlere yönelik balistik füze, İHA/SİHA ve diğer araçlarla gerçekleştirilen saldırılar arttı. Fakat burada bu saldırıların, iki noktada geçtiğimiz dönemlerden farklılaştığını görebiliriz. İlki, Husilerin saldırıları gerek ulaşabildikleri coğrafi kapsam açısından gerekse de kullanılan araçlar/verilen zarar bakımından oldukça çeşitlendi.

Suudi Arabistan'ın en kritik kurumlarından Kamu Yatırım Fonunun (PIF) binasının geçtiğimiz günlerdeki saldırılarda zarar görmesi Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerin çeşitlendiğini ve yoğunlaştığını gösteriyor. İkinci olarak ise Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına Yemen içerisindeki ilerleyişleri de etki ediyor.

Husiler, Suudi Arabistan için konvansiyonel bir tehdit oluşturmayı sürdürürken Yemen içerisinde de önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Husiler, 2015-2016 döneminde BAE destekli güçlerin sahadaki varlığı nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldıkları güney Yemen'e ve ülkenin geçici başkentinin çevresine kadar ulaştı.

Dolayısıyla Husiler bu aşamada konvansiyonel bir tehdit olmanın yanında bölgesel bir kriz olarak da Suudi Arabistan açısından daha kritik bir noktaya geldi.

Buradaki temel mesele, Husilerin Suudi Arabistan'ı askeri olarak etkisiz hale getirebilecek, sistemi paralize edecek güce sahip olup olmamasından hayli uzak bir noktada. Burada asıl önemli husus, Husilerin, Riyad'ın Yemen'deki siyasi tercihlerinin maliyetini artırabileceklerinin bilincinde olmaları. Dolayısıyla Husilerin Yemen içerisinde ve Suud karşısındaki ilerleyişleri, sınırlı askeri imkanları daha geniş siyasi kazanımlara dönüştürme girişimi olarak görülmeli.

Yemen'in askeri/siyasi geleceği

Yemen'de son yıllarda merkezi otoritenin tamamıyla çözülmesi sonucu ortaya çıkan siyasi parçalanma, farklı silahlı grupların, yerel güç merkezlerinin ve uluslararası aktörlerin aynı anda mücadele ettiği bir ortamı beraberinde getirdi. Bu nedenle, Husilerin son dönemdeki askeri ilerleyişi, cephe hatlarının ve askeri haritanın değişmesinin yanında, Yemen siyasetinin geleceğini ve ülkenin nasıl yönetileceğini de doğrudan ilgilendiriyor. Husilerin gerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA/SİHA'lar üzerinden gerçekleştirdiği saldırılar gerekse Yemen içerisindeki ilerleyişi, Yemen'deki meşru hükümetin ve Arap Koalisyonunun Husilere karşı operasyonları ile karşılık buluyor. Buradaki en kritik mesele, Yemen'de kısa vadede askeri bir çözüme ulaşılmasının önünde ciddi engeller bulunduğunu görmekle ilgili.

Husiler, kontrol ettikleri kuzey, batı ve şimdi de güneydeki vilayet ve çevrelerinde oluşturdukları siyasi ve askeri yapılar sayesinde uzun süreli çatışmaları sürdürebilecek bir kapasiteye sahip olduklarını halihazırda gösterdi. Bununla birlikte Husiler halen daha Yemen'in tamamında askeri ve siyasi bir hakimiyet kurmaktan oldukça uzak bir durumda. Ülkenin güneyindeki siyasi hareketler, aşiret yapıları, yerel silahlı gruplar, bunların bölgesel/uluslararası destekçilerinin değişen çıkarları ve uluslararası hükümete bağlı unsurlar Husilerin bütün ülkeyi kontrol etmesini güçleştiren faktörler olarak öne çıkıyor. Son ilerleyişlerle ilgili olarak, Husilerin askeri başarılarının siyasi meşruiyete otomatik olarak dönüşmeyeceğinin de altını çizmek gerekir. Bir hareketin belirli bölgeleri askeri yöntemlerle kontrol etmesi, o bölgelerde kalıcı bir yönetim kurabileceği yahut toplumun tümünün rızasını kazanabileceği anlamına gelmiyor.

Suudi güvenlik stratejisi

Son saldırıların Suudi Arabistan açısından en kritik sonucu, ülkenin ekonomik kaynakları çeşitlendirme ve ekonomik dönüşüm hedefleri ile bölgesel güvenlik ihtiyaçları arasındaki ilişkinin daha belirgin hale gelmesi. Yemen'deki çatışmaların yoğunlaşması, Suudi Arabistan'ın bu stratejisinin sürdürülebilirliğini büyük ölçüde Arap Yarımadası, Körfez bölgesi ve Orta Doğu'daki güvenlik koşullarına bağlı olduğunu hatırlatıyor. 2030 Vizyonu gibi atılımların gerçekleşmesi için ekonomik reformların yanında yatırımcıların güven duyduğu, ulaşım ağlarının kesintisiz işlediği ve kritik altyapıların sorunsuz şekilde korunabildiği bir güvenlik ortamı zaruri. Fakat 2026'nın bu diliminde, bu noktada büyük sorunlar görünüyor.

Bu çerçevede önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'ın bölgesel güvenlik stratejisinde bazı değişikliklerin meydana gelmesi beklenebilir. Öncelikle Riyad yönetiminin hava savunma sistemlerine, bu sistemlerin erken uyarı kapasitelerine ve kritik altyapının korunmasına daha fazla önem vermesi söz konusu olabilir. Özellikle enerji tesisleri, havaalanları ve ekonomik merkezlerin güvenliği, Suudi Arabistan'ın ekonomik dönüşüm hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Bununla birlikte Riyad'ın Yemen politikasında askeri caydırıcılık ile diplomatik müzakereler arasında yeni bir denge kurmaya çalışması beklenebilir. Husi saldırılarına karşılık verilmesi yeni saldırıları teşvik edebileceği gibi, Yemen'de geniş çaplı bir savaşa yeniden dahil olmak da Suudi Arabistan açısından ciddi maliyetler doğurabilir. Dolayısıyla Riyad, önümüzdeki dönemde bir yandan askeri caydırıcılığını güçlendirirken, diğer yandan ise Husiler ile, Ekim 2023 öncesi gibi, müzakere sürecini deneyerek bölgesel gerilimleri yönetmeye çalışabilir.

[Dr. Gökhan Ereli, İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Körfez Çalışmaları ve Küresel Politikalar Merkezi Araştırmacısıdır.]

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Kaynak: AA