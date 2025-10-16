Dövülerek Öldürülen Gazeteci Hakan Tosun Son Yolculuğuna Uğurlandı... Kardeşi Öznur Tosun: "Böyle Bir İnsanı Katletmenin Hesabını Verebilecekler Mi"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL / BERİL KALELİ - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT / ALTUĞ EKEN

(İSTANBUL) - Esenyurt'ta dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun için Nurtepe Metro durağından Kağıthane Cemevi'ne kadar yürüyüş düzenlendi. Cemevinde düzenlenen anmada konuşan kardeşi Öznur Tosun, "Biz onun hesabını, adaletini bu dünyada soracağız ama sadece bunu yapanlar bunun vebalini öbür dünyada verebilecekler mi? Böyle bir insanı katletmenin hesabını verebilecekler mi? Hakan Tosun yaratılanı yaratandan ötürü sevdi. Börtü böceğin, kesilen ağacın bile yasını tuttu ama siz bu yası tutabilecek misiniz" dedi.

Gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun, Esenyurt'ta cuma akşamı fiziksel saldırıya uğradı. Kendisinden uzun süre haber alınamayan Tosun'un Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıktı. Burada yoğun bakıma alınan Tosun, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 2 saldırgan tutuklanırken Tosun'u bugün dostları, ailesi ve sevenleri son yolculuğuna uğurladı. Tosun için yüzlerce kişinin katılımıyla Nurtepe Metro durağı önünden başlayarak Kağıthane Cemevi'ne kadar yürüyüş düzenlendi. "Hakan Tosun'a ne oldu" ve "Hakan Tosun için adalet" yazılı dev pankartların taşındığı yürüyüş boyunca sık sık "Hakan için adalet herkes için adalet", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hakan için adalet, doğa için adalet", "Hakan Tosun onurumuzdur" ve "Katillerden hesap soracağız" sloganları atıldı.

"İnsanlık insanlığından utansın"

Yürüyüş güzergahı ve anma töreni boyunca polis ve çevik kuvvet ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Anma töreninde konuşan kardeşi Öznur Tosun, bütün duyguların karmakarışık olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dağlar, denizler hatta gökyüzü, güneş, doğa, hepsi bugün tepkisini gösteriyor bize. Sanki hepsi teşekkür ve minnetlerini sunuyor gibi. Çok üzgünüz. Biz onunla gurur, onur duyuyoruz. O çünkü her zaman vicdan, merhamet; her canlı için şefkat gösteren bir insandı. Biz onun hesabını, adaletini bu dünyada soracağız ama sadece bunu yapanlar bunun vebalini öbür dünyada verebilecekler mi? Böyle bir insanı katletmenin hesabını verebilecekler mi? Burada verecekler. Buna şüphem yok. Çok söylemek istediğim şey var ama çok acım var. O yüzden şu an öfkeyle karıştırmak istemiyorum. Acımı yaşamak istiyorum. Hakan Tosun yaratılanı yaratandan ötürü sevdi. Her canlıyı sevdi. Kimsenin kılına zarar gelsin istemedi. Börtü böceğin, kesilen ağacın bile yasını tuttu ama siz bu yası tutabilecek misiniz? Bunun hesabını verebilecek misiniz? Buna yüreğiniz, onurunuz, gururunuz var mı? Ben sonuna kadar hep beraber, kocaman ailesiyle beraber onun mücadelesini vermeye devam edeceğim ama onlar bunun hesabını verebilecek mi? Hepimizin, tüm insanlığın başı sağ olsun. İnsan olan, insanlığın ne demek olduğunu bilen herkesin başı sağ olsun. Yanımızda olan olmayan herkesin başı sağ olsun. İnsanlık insanlığından utansın."

"Başın sağ olsun 6 Şubat"

Tosun'un arkadaşı Aslı Kahraman Eren, şehir şehir yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Büyük bir vicdanla Hatay halkının daima yanında duran, depremin ilk gününden itibaren aylarca o acılı insanlarla yerlerde yatan, o soğukta 6 Şubat'ta, aylarca sokaklarda kalan, 'O acıyı onlarla hissetmek istiyorum' deyip hem mesleğini icra eden ama aynı zamanda yaşamı savunan ve onlarla yan yana duran o güzel insan, Hatay'ın da Samandağ'ın da tüm deprem bölgelerinin de sesi olmuştur. Başın sağ olsun 6 Şubat. Başın sağ olsun Türkiye. Başın sağ olsun kediler, köpekler, kuşlar, kurtlar. Başın sağ olsun küçük çocuk. Başın sağ olsun derenin feryadı. Başımız sağ olsun Türkiye. Bizler Hakan Tosun'un mücadelesini yaşatmaya devam edeceğiz."

"Kanatlarımızı kırmak istiyorlar"

"Kanatlarımızı kırmak istiyorlar" diyerek sözlerine başlayan İsmail Akyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karadenizli Sünni bir ailenin çocuğu olarak bugün cemevine gelişimin nedeni, sadece can dostumuzu uğurlamak için değil; aynı zamanda bu onurlu tarihe ve değerlere de sahip çıktığımız içindir. Çünkü cumhuriyet tarihinde ilk defa Bergama Alevi ve Sünni köyleri el ele vererek yağmacı küresel şirketlere ve onlara yol veren siyasi iktidara karşı mücadele etmeye başladılar. Bu birlikteliği Bergama'dan Karadeniz vadilerine, Munzur'a, Kaz Dağları'na ve bugün Akbelen'e kadar sürdürdüler. Onlar kırlarda, köylerde verilen bu mücadeleyi Gezi Parkı'na, Kaz Dağları'na ve Akbelen'e taşıyarak bugün ulusal ölçekte şiddet içermeyen sivil itaatsizlikle meşru hakları olan hava, su, toprak ve müşterekleri savundular. Onlar bizim kanatlarımızı kırmak istiyorlar. Hepimizin Hakan gibi uçmasından korkuyorlar."

"Kamerasıyla Hakan'ın belgelemiş olduğu mücadeleleri belgeleyeceğiz"

Gazeteci Eylül Deniz Yaşar, elinde Hakan Tosun'un fotoğraf ve video makinesini göstererek şunları söyledi:

"İşte bunlar Hakan'ın kamerası. İki elimizde Hakan'ın kamerasıyla Hakan'ın belgelemiş olduğu mücadeleleri belgeleyeceğiz. İşte kameralarımız burada. Hakan'ı susturmak isteyenler için kameralarımızı kaldırıyoruz, tüm meslektaşları olarak. Olay yeri incelemelerimiz sürecek. Hakan için adalet talebini araştırmacı gazeteciler, olay yerinden başlatarak başlatmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyuna duyurumuz, gazetecileri yalnız bırakmayın. Tüm tehditlere ve baskılara karşı işte son sözümüz budur. Hakan için kameralarımızla mücadeleye devam edeceğiz. Hakan Tosun rahat uyu. Kameran yere düşmeyecek sevgili dostum."

"Hakan ya bir çete kurbanı ya da bir rant kurbanı"

Tosun'un avukatı Onur Cingil, 10 yıl önce Validebağ Korusu'nda tanıştıklarını belirterek şunları anlattı:

"Emniyet böyle bir olay olduğu zaman olay yerine gelir, incelemesini yapar, kameraları toplar, görgü tanıklarını hemen not eder ve bunları çağırır. Olay yerine şüpheli yakınları gidip kamera toplamaz başka ülkelerde. Olay yerine gelip görgü tanıklarını tehdit etmez başka yerde şüpheli yakınları ama çok ilginçtir ki emniyetten daha organize bir suç çetesi var. Ben bilmiyorum Hakan ya bir çete kurbanı ya da bir rant kurbanı. Diğer meslektaşlarım adına da sizler adına da kamuoyuna sözüm, namus borcum olsun. Bu dosya aydınlatılacak, bütün suçlular cezalandırılacak. Belki Hakan geri gelmeyecek ama belki içimiz böyle ferahlayacak. Başka Hakan Tosunlar ölmeyecek. Sokakta bu tip çetelerce, canilerce, vahşice insanlar dövünerek öldürülmeyecek. Benim de bugüne kaydım bu olsun."

"Yaramıza kabuk bağlatmıyorlar"

Gezi Parkı direnişi sırasında polisin attığı gaz kapsülü nedeniyle 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da duygularını şöyle dile getirdi:

"12 yıl oldu. Başka analar ağlamasın dedikçe her gün sürekli bir ana daha ekleniyor bize. Yaramız kanıyor. Yaramıza kabuk bağlatmıyorlar. Canımız yanıyor. Yeter artık diyoruz. Başka analar ağlamasın. Başka çocuklarımız öldürülmesin. Gerçekten çok üzgünüm. Bugün yaram çok kanıyor. Canım çok yanıyor. Yeter artık. Adalet istiyoruz. Başka çocuklarımız öldürülmesin. Başka çocuklarımız katledilmesin. Analar ağlamasın, yeter. Canım çok acıyor. Ben 12 yıla geri döndüm. Başka Berkinler ölmesin, mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz, direneceğiz."

"Özgür Özel'in taziye dileklerini iletmek için buradayım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in de katıldığı törende konuşan CHP Parti Meclisi üyesi Baran Seyhan da "Genel Başkanımız Özgür Özel ve partimiz adına üzüntülerimizi ve taziye dileklerimizi iletmek için buradayım. Hakan Tosun'un katledilişi, bir belgeselci, bir gazeteci olarak ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olduğu gibi aynı zamanda hak savunuculuğunu da vurulmuş bir darbedir. Bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması mücadelesine sonuna kadar destek vereceğimizi ben bir kere daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum" dedi.

"Mahallenin kedileri de öksüz kaldı"

Hakan Tosun'un ev arkadaşı Osman Akkuş, dostunu şu sözlerle anlattı:

"Cuma evden ayrıldığı gün 'Abi akşam eve gelmeyeceğim, anneme gidiyorum' dedi. Duşunu aldı, tıraşını oldu. Annesine demek ki yakışıklı gözükmek istiyordu. Aklımdan hep 'Bir arkadaşına mı gidiyordu' diye düşündüm. Kayıp zamanlarda da hep onu hayal ettim. Bir arkadaşında ve sabah, öğlen arar, dedim. Hayallerimiz vardı. Don Kişot yollarda diye bir program düşlüyorduk. Onun hazırlıklarını yapıyorduk, olmadı. Mahallenin kedileri de öksüz kaldı. Hakan cebindeki son parayla sokak hayvanlarına katkıda bulunan bir insandı."

Konuşmaların ardından Tosun için cenaze namazı kılındı. Tosun, alkışlarla ve gözyaşlarıyla toprağa verilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na uğurlandı.