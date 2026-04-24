Doruk Madencilik İşçilerinin Eylemi Sürüyor... Selçuk Özdağ: "Bu İşçiler Çoluk Çocuğundan Ayrılmışlar, Ekmek Peşindeler"

(ANKARA) - Doruk Madencilik işçilerinin Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemi devam ediyor. Muhalefet partlerinden milletvekilleri, işçilere destek ziyaretinde bulundu. Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum; şu ya da bu nedenle başkalarına ait olan bu yer 15 Temmuz sonrası birilerine verilmiş. Nasıl verildiği bile belli değil. Bu şirket çoğu maden işçisini sadece Eskişehir'de değil çoğu yerde mağdur ediyor. Mağdur eden şirketle ilgili bir işlem yapıyor musunuz? Bu işçiler çoluk çocuğundan ayrılmışlar, ekmek peşindeler" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Maden emekçilerimiz yürüyüşe başladıkları günden beri tek dilekleri alamadıkları haklarını almaktı. Ne yazık ki geldikleri zaman sadece gazla ve gözaltıyla karşılaştılar. Bugün Yıldızlar Holding yönetimi sadece üç aydır maaş veremediklerini söylüyor. Bu bile çok büyük bir gaftır çünkü üç aydır maaş alamayan bir işçinin tenceresinde taş mı kaynayacak? Bunu bile düşünmüyorlar. Madencilerimiz haklarını, emeklerinin karşılığını, çocuklarının geleceği için yaptıkları emeğinin karşılığı için biz buradayız" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, "Geldiğimiz noktada Ankara'nın göbeğindeyiz. İşçilerimizin hepsi kuşatma altında ve bir polis ordusuyla karşı karşıyayız. Haklarını aramak için bu işçileri siz yürüttünüz. Neden; çünkü masaya oturmadınız. Özlük haklarını alamamışlar, işten çıkartıyorsunuz. Biz bu oyunu bütün maden şirketlerinde görüyoruz. Zarar eden sadece işçiler ve aileleri. Bir an önce masaya oturulsun ve işçilerin özlük hakları verilsin" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin bir anayasayla yönetildiği söyleniyor ama anayasada toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı var. Bu insanların yürüyüş hakkını neden engelliyorsunuz? Hani siz demokratik bir Türkiye'de özgürlükleri genişletmek için geldiğinizi söylüyordunuz. Bu işçiler yürümek istiyorlar neden polis ablukasıyla karşı karşıyalar? İçişleri Bakanı'a falan seslenmiyorum Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum; bu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, daha önce şu ya da bu nedenle başkalarına ait olan bu yer 15 Temmuz sonrası birilerine verilmiş. Nasıl verildiği bile belli değil. Bu şirket çoğu maden işçisini sadece Eskişehir'de değil çoğu yerde mağdur ediyor. Mağdur eden şirketle ilgili bir işlem yapıyor musunuz? Bunlar kar mı ediyorlar zarar mı, vergilerini ödüyor mu? Bu işçiler çoluk çocuğundan ayrılmışlar, ekmek peşindeler. Emeklerinin karşılığı maaşlarını almak, özlük haklarını almak."

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise şunları söyledi:

"Burada olanlara değil birtakım nedenlerle burada olmayan, konforundan vazgeçmek istemeyenlere sesleniyorum; bu bir alacak verecek mücadelesi değil bir haysiyet mücadelesi. Burada bu mücadele küçük küçük her yerde var. Çocuklarımızın geleceğini gasbedenlere karşı, zenginin parasını yoksulun bin şarlatanlığıyla sömürdüğü manevi duyguyu seven bu hırsızlar ordusuna karşı bir mücadele. Bu sadece bir avuç işçi arkadaşın, madencinin, sokakta katledilen kadının, ağaçları için mücadele eden çevrecinin mücadelesi değil hepimizin mücadelesi. Soru çok basit; nasıl bir ülkede nasl yaşamak istiyoruz? Gelecekte bu enkaz ortaya çktığında üzerinde yaşayacağımız bir toprak parçası kalıp kalmayacağına ilişkin bir mücadele. Herkes kendisine sorsun; 'ben nasıl bir insanım' diye. İktidar yöneticileri, cumhurbaşkanları bunu sormazlar."

Şık, polislere dönerek, "Size verilen emir kanunsuzdur, kanunsuz emre uymamak da bir haktır" dedi.

Kaynak: ANKA