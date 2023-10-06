Bere, eldiven dolapta ne varsa hazır tutun! Türkiye'ye ilk kar yağışı için tarih verildi

Sıcaklıkların oldukça yüksek bir seyir izlediği yaz aylarının ardından El Nino için uyaran uzmanlar kışın sert ve yağışlı geçeceği konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Ekim'in 27-29'unda kuzeyden ciddi bir sistem beklendiğini ifade eden meteorolojik kaynaklar, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya gibi şehirlerde mevsimin ilk karının yağabileceğini kaydetti.

Havaların iyiden iyiye soğuması sonrasında mevcut meteoroloji verileri yorumlayan Afyonkocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye'ye ilk yağışı için de tarih verdi. Ekim'in 27-29'unda kuzeyden ciddi bir sistem beklendiğini ifade eden Bozyurt, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya gibi şehirlerde mevsimin ilk karının yağabileceğini kaydetti.

"EL NİNO YILLARINDA BOL YAĞIŞ ALINMIŞ"

El Nino'nun etkili olduğu yıllarda Türkiye'nin bol yağış aldığını söyleyen İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, "Bazı El Nino yıllarında bol yağışlı fakat ılık olmuş. Bazı El Nino yıllarında ise yine bol yağışlı fakat soğuk olduğunu görüyoruz" dedi.

"EKİM AYININ ORTASINA KADAR KISA BİR KURAK DÖNEM VAR"

Bu seneki modellerin Türkiye için ne gösterdiğini yorumlayan Bozyurt, şöyle konuştu; "Bu sene özellikle sonbahar ve kış mevsimi bol yağışlı ve soğuk olacak gibi görünüyor. Özellikle kasım ayından itibaren. Şimdi önümüzde ekim ayının ortasına kadar kısa bir kurak dönem var. Ekimin ortasından sonra yeniden yağışlı bir sistemin ülkemize sokulacağını düşünmekteyim."

"BALKANLAR ÜZERİNDEN SOĞUK VE YAĞIŞLI BİR SİSTEM GELECEK"

Ekim ayında daha çok yağmur şeklinde yağışlar beklediğini belirten Bozyurt, ayın 15-20'sine dikkat çekti; "Balkanlar üzerinden gelecek olan sistem soğuk ve yağışlı olacak gibi duruyor. Bu durumda yurdun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyorum.

"ANKARA, ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA'DA SEZONUN İLK KARI YAĞABİLİR"

Ekim'in 27-29'unda yine kuzeyden ciddi bir sistem bekliyorum. Hatta bu sefer, eğer sapmazsa, Cumhuriyet Bayramı dönemlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. İç kesimlerde belki mevsimin ilk karı da yağabilir diye düşünüyorum. Mesela Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya gibi bazı şehirlerde sezonun ilk karı yağabilir."