Doktorlardan 'pulmoner hipertansiyon' hastaları için konser

ANKARA'da Akciğer Damar Hastalıkları ve Araştırma Derneği ile Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği'nde görev yapan doktorlar, 'Dünya Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılay Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender'in 'pulmoner hipertansiyon' hastaları için yazıp bestelediği şarkıyı söyleyerek hastalara moral konseri verdi.

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Akciğer Damar Hastalıkları Araştırma Derneği ile Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği iş birliğiyle 'Dünya Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda doktor ile birlikte kentte tedavi gören pulmoner hipertansiyon hastaları katıldı. Etkinlikte konuşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Kula, pulmoner hipertansiyonun çok nadir görülen bir hastalık olduğunu belirterek, "Tanı itibarıyla akciğer kan basıncının artması anlamına geliyor ve ne yazık ki kesin tedavisi olmayan hastalıklar grubunda. Nadir görülmesinin ötesinde belirtileri de çok belli olmayan bir hastalık ve o yüzden de ayrı bir öneme sahip. Maalesef belirtileri ortaya çıktığı andan itibaren hastalık çok ileri safhalara gelmiş oluyor. O yüzden hastalığı olabildiğince erken tanımak adına bu hastalıkla ilgili farkındalığı toplumda ve hekimlerimiz arasında yaygınlaştırmakta fayda var" dedi.

'DÜNYADA 25 MİLYON HASTA VAR'

Hastalık belirtilerinin çabuk yorulmak, nefes darlığı ve bayılma olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kula, "Hastalık önceden tedbir alınabilecek bir hastalık değil. Maalesef altta yatan birçok farklı nedene dayalı olarak çeşitlenebiliyor. Dolayısıyla genetik bir altyapısı var. Doğuştan genetik bazı bozukluklar ileriki yaşlarda hastalığın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bunu çalışmalarda görüyoruz. Bazen de kalp hastalıkları tedavi edilmediklerinde, tedavi için geç kalındığında yine bu hastalığa neden olabiliyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Kula, tüm dünyada 25 milyon pulmoner hipertansiyon hastası olduğunu söyleyerek, "Erişkin ve çocuklara yönelik çalışmalar ne yazık ki çok net rakamlara sahip değil ama kabaca ülkemiz ve dünyada ortalama bir rakam verirsek bu milyonda 10 ile 40 arasında değişiyor. O yüzden net bir rakama sahip değiliz. Yapılan çalışmalara göre farklılık görülebiliyor" ifadelerini kullandı.

DOKTORLARDAN MORAL KONSERİ

Konuşmaların ardından etkinliği katılan dernek üyesi doktorlar, Türk Kızılay Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender'in hastalar için yazıp bestelediği, 'Yarınlar Umut Doluyor' isimli şarkıyı seslendirdi. Ardından pulmoner hipertansiyon hastası Fatih Kaymakçıoğlu (60), diğer hastalara moral olmak için sahnede şiir okudu. Şarkıyı besteleyen Dr. Kalender, "Bir şey için şarkı yazmak o kadar kolay değil aslında. Burada önemli olan kişilerin hastalığına ayna tutmak değil, onların geleceğe veya hayata umut dolu bakmaları, motive edecek sözler ve melodiler olmalıydı. Dolayısıyla ben öncelikle bir tıp doktoru olduğum için onları anlıyorum. Bir nefesin ne kadar lüks olmaya başladığını anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla pulmoner hipertansiyon hastalarına umut aşılayabilecek bir melodi yapmak istedim" dedi. (DHA)