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Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

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Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
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Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Diyarbakır'da Valilik önündeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Kamil Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülay Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, askeri erkan, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, çelenk sunumunun ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Elazığ

Elazığ'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Murat Çatak, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Bingöl

Bingöl'de Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Cahit Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Samanlı, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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