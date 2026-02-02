Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekliyor. Ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Batman'ın kuzeyi, Bitlis'in güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel