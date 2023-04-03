Doçent ve eşinin öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 8 yıl hapis

BURSA'nın Kestel ilçesinde, mandalina yüklü kamyona çarpan otomobilde Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı (38) ile eşi Muhammed Hıdır Dokumacı'nın (41) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili davada karar çıktı. Kazanın ardından yaya kaçan ve daha önce ağır tonaj nedeniyle ehliyetine 6 ay el konulduğu ortaya çıkan kamyon şoförü Ali Yılmaz (40), 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz'ın ehliyetine 2 yıl süreyle daha el konuldu. Mahkeme heyeti, kamyonun sahibi Sedat Y.'nin (48) ise beraatine hükmetti.

Kaza, 5 Aralık 2021'de Kestel ilçesi Bursa-Ankara kara yolu üzeri Ümitalan Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru giden Muhammed Hıdır Dokumacı yönetimindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, kavşaktan sürücüsünün yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen 16 AFK 248 plakalı mandalina yüklü kamyona yandan çarptı. Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Muhammed Hıdır Dokumacı ile yanındaki eşi Dilek Şen Dokumacı, Emine Gaye Doğan (18), Elif Doğan (62), Muhammed Samet Doğan (19), Taha Dokumacı (16) ve Nesrin Ceylan (32) araç içinde sıkıştı, kamyon şoförü ise yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda kamyon sürücüsü Ali Yılmaz'a, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ve katılanların yaralanma dereceleri ve taksire dayalı kusurunun derecesi nazara alınarak, 8 yıl hapis cezası verdi. Heyet, ayrıca sanığın ehliyetine 2 yıl süre ile el konulmasına ve 'iyi hal' indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Kamyon sahibi Sedat Y.'nin ise atılı suçun diğer sanık tarafından işlendiği sabit görüldüğünden dolayı beraatine ve sanıkların tutuklama talebinin reddine karar verildi. Karar onanırsa kamyon şoförü Ali Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderilecek.