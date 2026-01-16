Diyarbakır ve çevre illerde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı

Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.

Diyarbakır'da 1743 okuldaki 458 bin 207 öğrenci karnelerini aldı.

Bu kapsamda merkez Kayapınar ilçesindeki Sezai Karakoç İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ile Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı ile sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

Vali Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzur içerisinde başarılı bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

Öğrencilerin karnelerini alarak ara tatile girdiğini anımsatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da sembolik de olsa öğrencilerimizin karne sevinçlerine ortak olduk. Çok sevinçli bir gün bizim için. Öğretmenlerimizle de bir araya gelip sohbet ettik. Onlar Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz 21. yüzyılda hedeflerimize ulaşma anlamında çok kıymetliler. Onların gayretleri ve fedakarlıklarıyla İnşallah Türkiye 21. yüzyılın parlayan ülkesi olacaktır. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize 15 günlük süre içerisinde keyifli vakit geçirmelerini diliyoruz."

Elazığ

Elazığ'da 565 okulda 118 bin 187 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Numan Hatipoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, Karakoçan Nuri Özaltın İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karne dağıttı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Hatipoğlu, karne alan öğrencilerin sevincini paylaştıklarını belirtti.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Hatipoğlu, karnelerini dağıttığı öğrencilerden tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

Siirt

Siirt'te 85 bin 92 öğrenciye karneleri verildi.

Vali Kemal Kızılkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Fevzi Çakmak İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı ve öğrencilere karnelerini dağıttı.

Yağmurtepe İlkokulu'nda da öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Batman

Batman'da 714 okulda 170 bin 645 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Zübeyde Hanım İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Ekrem Canalp ile İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Vali Canalp, karne dağıttı, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Canalp, kentte 714 okulda 170 bin 645 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilerin tatil sürecini iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Canalp, "Öğrencilerimiz bu tatili iyi değerlendirmeli ve tatilde hem dinlenmeli hem de geçmiş dönemde görmüş oldukları notlarını bir kez daha tekrar etmeli." dedi.

Şırnak

Şırnak'ta 7 bin 578 öğretmenin görev aldığı 712 okulda 144 bin 727 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas, Balveren İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karne dağıttı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Ekici, karne alan öğrencilere yarı yıl tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti ve ikinci dönemde öğrencileri makamına davet etti.

Bingöl

Bingöl'de 367 okulda eğitim gören 58 bin 201 öğrenciye karne verildi.

İbni Sinan İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine Vali Ahmet Hamdi Usta ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel katıldı.

Vali Usta ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilere karne ve hediye verdi.

Öğrencilere derslerine iyi çalışmaları ve anne babalarını üzmemeleri yönünde tavsiyede bulunan Usta, "Bingöl'den ayrılıyorum, Yalova'ya vali olarak gidiyorum. Sizlere Allah'a ısmarladık diyorum." ifadelerini kullandı.

Karlıova ilçesinde de Kaymakam Abdulselam Bıçak, 11 Mart İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katıldı.

Sınıfları gezen Bıçak, öğrencilere karnelerini dağıtarak, tebrik etti.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu, kurum müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.