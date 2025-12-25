Diyarbakır ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi

Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Mardin, Bingöl, Şırnak ve Batman'da Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

Diyarbakır'da, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İl Müftülüğünce merkez Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi.

Vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Öte yandan, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda vatandaşlara salep ikram edildi.

Elazığ

Elazığ'da camilerde bir araya gelen vatandaşlar, Regaip Kandili'ni idrak etti.

İl Müftülüğünce tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen kandil programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Mevlit okunan programda salavat getirildi.

Programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da katıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara bazı ikramlarda bulunuldu.

Siirt

İl Müftülüğünce Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, vaaz verildi.

Mevlit okunan programda ilahiler seslendirildi.

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara bazı ikramlar yapıldı.

Mardin

Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Enver Türkmen, Regaip Kandili'ne ilişkin vaaz verdi.

Cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök de katıldı.

Bingöl

Bingöl'de üç ayların müjdeleyicisi kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle camilerde program düzenlendi.

Solhan Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

İlçe vaizi Osman Numanoğlu, Regaip Kandili'nin İslam dinindeki önemine ilişkin vaaz verdi, dua etti.

Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu.

Şırnak

Geylani Camisi'nde akşam namazının ardından cami imam hatibi Abdülaziz Uysal tarafından vaaz verildi.

Daha sonra mevlit okundu, dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara Kızılay tarafından tatlı ve simit ikramında bulunuldu.

Batman

Batman'da vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Şevket Başak Camisi'nde düzenlenen kandil programında mevlit okundu, dualar edildi.

Türkçe ve Kürtçe ilahilerin seslendirildiği programda Regaip Kandili'nin anlam ve önemine ilişkin vaaz verildi.

Program sonunda vatandaşlara ikramlar yapıldı.