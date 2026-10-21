Diyarbakır Sur'da GES çalışması jandarma eşliğinde yürüyüşle protesto edildi

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Kervanpınar Mahallesi'nde mahkeme süreci devam eden Güneş Enerji Santrali Projesi'nde jandarma ekipleri eşliğinde çalışmalar başlaması, düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. DEM Parti İl Eş Başkanı Yunus Muratakan, "Biz güvenlik kuvvetlerinin bu halkı koruması gereken yerde sermayedarları, kar hırsıyla toprağımızı, suyumuzu, doğamızı katletmeye, yok etmeye çalışan şirketleri korumasını kabul etmiyoruz" dedi.

Sur ilçesine bağlı kırsal Kervanpınar ve Sati mahallelerinde mera alanına yapılmak istenen Güneş Enerji Projesi'nde (GES), mahkeme süreci devam ederken, sabah saatlerinde bölgeye jandarma eşliğinde getirilen iş makinalarıyla çalışmalar başlatıldı.

Yöre halkı, güvenlik güçleri eşliğinde yürütülen çalışmayı yürüyüşle protesto etti. Eyleme DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanları Yunus Muratakan ve Fatime İzol Levent, DEM Parti Ekoloji Sözcüsü Melis Tantan, Diyarbakır Barosu avukatları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yöre sakinleri katıldı.

DEM PARTİ İL EŞ BAŞKANI MURATAKAN'DAN JANDARMAYA "YÜZÜNÜ GÖSTER" ÇAĞRISI

Yürüyüşün sonunda açıklama yapan DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Yunus Muratakan, halkın GES projesine yönelik itirazlarını, protestosunu dinlemek ve onlarla birlikte hareket etmek için geldiklerini belirterek, "Ancak buraya geldiğimizde maalesef ki diyorum yüzleri kapalı güvenlik kuvvetleri bir şirketin kar hırsı uğruna burada on binlerce yıldır altında höyük olduğu söylenilen yeri korumak yerine halkın temel ihtiyaçlarını, protesto hakkını, halkı koruması gereken yerde bir şirketin kar hırsını koruduğunu görüyoruz. Sizler de çekim yaptınız. Her tarafta ellerinde uzun namlulu silahlarla yüzleri kapalı güvenlik kuvvetleri var" dedi.

"GÜVENLİK KUVVETLERİNİN HALKI KORUMASI GEREKİRKEN SERMAYEYİ KORUMASIN KABUL ETMİYORUZ"

"Biz güvenlik kuvvetlerinin bu halkı koruması gereken yerde sermayedarları kar hırsıyla toprağımızı, suyumuzu, doğamızı katletmeye, yok etmeye çalışan şirketleri korumasını kabul etmiyoruz" diyen Muratakan, şöyle devam etti:

"Halkın köylünün görüşü hiç dikkate alınmadan buranın ekonomik ihtiyaçları buranın temel ihtiyaçları gözetilmeden merkezi düzeyde bir planlamayla onlarla görüşüp istişare edilmeden katılımcı demokrasinin yerelden demokrasinin göz ardı edildiği bir süreçle burada bir GES projesi ilan edilmiş. Burada hem Diyarbakır Barosu hem ekoloji örgütlerimiz buranın sit alanı ilan edildiğini buna yönelik bilirkişi kişi raporlarının olduğunu beyan ederekten idare mahkemelerinde bu ÇED raporlarının iptaline yönelik dava açmışlar. Bu ÇED raporlarındaki idare mahkemelerindeki dosyalarda bizim okuyabildiğimiz kadarıyla özellikle bu alanda bu gördüğünüz alanda bu alanın tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin köylüler tarafından yapıldığı buranın ÇED alanının ilan edilmesi, GES projesinin yapılması durumunda tarım ve hayvancılığın yapılmasının önüne engel teşkil edileceği ilgili bu hemen tepenin arkasında bulunan evlerimizle dahil olmak üzere köylülerimizin göçe zorlanacağı ve ayrıca buranın arkeolojik sit alanının içinde olması gerektiği zira burada yapılan keşifte çeşitli tarihi kalıntılara rastlanıldığı belirtilmiştir."

"BURASI ARKEOLOJİK SİT ALANI İLAN EDİLMİŞTİR"

GES'in bulunduğu alanın önemine dikkat çeken Muratakan, şunları söyledi:

"Mezopotamya en az 12 bin yıllık tarihi olan bir yerdir. İlk yerleşim yerlerinin olduğu yerdir. Hala Gremirza diye bizim tabir ettiğimiz Göbekli Tepe'deki kalıntılar dünya tarihine, insanlık tarihine yeniden ışık tutuyor. Bu gördüğünüz tepelerin her birinin üzerine bir kazı çakıldığında altında tarih fışkıracaktır. Ancak biz bilirkişi raporunda, arkeoloji bilirkişi raporunda buranın GES alanı olarak kullanılmaması gerektiğine yönelik tespitine rağmen burada büyük ağır iş makineleri getirilerek burada kazı çalışmaları yapılmaktadır. Burası arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Dolayısıyla biz burada hem tarihimize hem toprağımıza hem suyumuza hem halkımıza sahip çıkmak adına bir an önce bu GES projesinin durdurulmasını talep ediyoruz. Kaldı ki kaldı ki arkadaşlarımız iki kilometre ötede bu GES projesinin yapılabileceğini söylemesine rağmen ısrarlı bir biçimde burada yapılmak istenmektedir."

Kaynak: ANKA