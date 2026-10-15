Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Gönül Dilan Türkçe ve Kürtçe ezgiler söyledi

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DİYARBAKIR Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde konser, panel, söyleşi, sergi ve atölyeler düzenlendi. Gönül Dilan, Türkçe ve Kürtçe halk ezgilerini seslendirirken, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu da 'Denge Dila' (Yüreğin Sesi) konseriyle sahne aldı.

10 Ekim'de başlayan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde Gönül Dilan, Nevruz Park'ta Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Türk ve Kürt halk müziğinden eserlere repertuvarında yer veren sanatçı, kendine özgü yorumunu sahneye taşıdı. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Medeniyetler Korosu Konser Salonu'nda gerçekleştirilen 'Denge Dila' (Yüreğin Sesi) konserinde ise Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu sahne aldı. Serap Sütşurup, Mehmet Süleyman Oduncu ve Erdal Elaldı'nın solist olarak yer aldığı programda, farklı ezgiler ve yorumlar müzikseverlerle buluştu.

KLASİK KÜRT EDEBİYATI ELE ALINDI

Kayapınar İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Klasik Kürt Edebiyatı' panelinde, Kürt edebiyatının tarihsel birikimi ve önemli edebi türleri akademisyenlerin değerlendirmeleriyle ele alındı. Prof. Dr. Osman Aslanoğlu'nun moderatörlüğündeki panelde, klasik edebiyatın önemli anlatım biçimlerinden mesnevi geleneği üzerinde duruldu. Prof. Dr. Hacı Önen, tasavvuf şiirinin önemli temsilcilerinden Melaye Ciziri'nin bir şiirini edebi özellikleri bakımından değerlendirdi. Prof. Dr. M. Edip Çağmar ise Kürtçe mevlit geleneğinin kültürel ve edebi özelliklerini anlattı.Panelde, kuşaklar boyunca aktarılan edebi eserlerin ve sözlü kültür birikiminin korunmasının önemi vurgulandı.

SÖYLEŞİ, SERGİ VE ATÖLYELER DÜZENLENDİ

Diyarbakır Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Şiir Üzerine / Şiir Benim Kaderim mi?' söyleşisinde, şiirin insan hayatındaki yeri ve duyguların ifade edilmesindeki rolü ele alındı. TRT yapımcı ve sunucusu Ahmet Oğuz Gözel'in katıldığı programda, insanın duygu ve düşüncelerini dizeler aracılığıyla anlatma biçimleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'ndeki 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisinde ise Osmanlı döneminde kutsal mekanlara ve Haremeyn'e verilen önemi yansıtan eserler ziyaretçilerle buluşturuldu. Festival süresince her gün ziyarete açık olan sergide, padişahlar tarafından hazırlanan hüsn-i hat örneklerinin yanı sıra Haremeyn'e gönderilen surre keseleri ve altınlar, Kabe'nin iç ve dış örtülerinden günümüze ulaşan parçalar ile Kabe kuşağı örnekleri yer aldı.Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde eğitimci yazar Sibel Kömürcüler eşliğinde gerçekleştirilen 'Hayal Sandığı Açılıyor ve Kalbimde Bir Hikaye Var' yaratıcı yazarlık atölyesinde ise çocuklar hayal güçlerini yazıyla buluşturdu. Çocuklar, karakter, mekan ve olay örgüsü oluşturma çalışmalarıyla kendi öykülerini tasarladı.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde sanatçı Günay Elhakan eşliğinde düzenlenen Filografi Atölyesi'nde de katılımcılara çivi ve teller kullanılarak gerçekleştirilen geleneksel süsleme sanatının temel teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar, hat yazıları, çiçek motifleri ve geometrik desenler oluşturdu.

ÇOCUKLAR ATLA BULUŞTU

Yenikapı Hançepek Meydanı Çocuk Köyü'nde düzenlenen 'Pony Club Şehrinize Geliyor' etkinliğinde çocuklar atlarla buluştu. Türkiye Jokey Kulübü tarafından başlatılan proje kapsamında minikler, atçılık kültürünü yakından tanıyarak doğayla iç içe vakit geçirdi.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, konserler, sergiler, paneller, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle 18 Ekim'e kadar kentin farklı noktalarında devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı