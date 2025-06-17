Diyarbakır'da Sağlık Çalışanları 'Maaş Kesintisi' Uygulamasını Protesto Etti

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Aile sağlığı merkezi çalışanları, maaş kesintisi uygulamasını Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü önünde protesto etti. Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Ahmet Baran, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na istifa çağrısında bulunarak, " Sağlık Bakanlığı, tahrip ettiği birinci basamak sağlık hizmetlerini yeni düzenlemelerle daha da sorunlu hale getirmeye, toplumun koruyucu sağlık ihtiyaçları yerine tedavi edici sağlığı tercih etmeye, birinci basamak sağlık hizmetlerini kısmen paralı hale getirmeyi başarmıştır" dedi.

Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hekimler Birliği, Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü önünde aile sağlığı merkezlerinde görevli sağlık çaışanlarına uygulanan maaş kesintisine ilişkin açıklama yaptı.

Ortak açıklamayı okuyan Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Ahmet Baran, Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık hizmetlerini yeni düzenlemelerle daha da sorunlu hale getirdiğini belirterek, bakanlığın toplumun koruyucu sağlık ihtiyaçları yerine birinci basamak sağlık hizmetlerini kısmen paralı hale getirmeyi başardığını söyledi.

Hastaların aile sağlığı merkezlerine gelmediği için sağlık çalışanlarının maaşında kesinti yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Baran, "Aile hekimliğinde talebe dayalı hizmetleri dayatan sonrada 6 ay aile sağlığı merkezine gelmeyen hasta sayılarını temel alınarak aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinden bu ay itibarıyla yaklaşık yüzde 15 gibi yüksek oranda kesinti yapmaya ne hakkınız var? Performansa dayalı çalışma dayatmanızın bile makul bir hukuku olması gerekirken, bu hukuku bile hiçe sayarak bitmek bilmeyen hayat pahalılığı karşısında ASM çalışanlarının ücretlerinde kesinti yapmak, çalışanların emeğini gasp etmek değil midir" diye konuştu.

'Sağlık çalışanları yaptıkları eylemler nedeniyle cezalandırılıyor'

Sağlık Bakanlığı'nın tüm itirazlara rağmen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle toplumun sağlık ihtiyaçlarını hiçe sayan düzenlemeler getirdiğini söyleyen Baran, "Sağlık çalışanlarının 'Eziyet Yönetmeliği' diye adlandırdığı bu düzenleme karşısında birinci basamak sağlık hizmet alanında örgütlü yapılar, yönetmeliğin iptali talebiyle aylarca süren basın açıklamaları, mitingler, iş bırakma eylemleri gibi demokratik tepkilerini dile getirmiş yönetmeliğin iptali için yargıya başvurmuştu. Sağlık Bakanlığı tüm bu tepkilere aldırış etmeden, üstelik demokratik tepkilerini ortaya koyan sağlık çalışanlarını yaptıkları eylemler nedeniyle cezalandırarak, yönetmelikte belirtilen hak kayıplarını sırayla hayata geçirmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.

'Aile Hekimliği çalışanlarının ücretlerinde yüksek kesintiler yapmaya başladı'

"Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin temelde koruyucu kısmına zarar veren sülük gibi bilimsel değeri tartışmalı tedavileri uygulatıp, bu tedaviler ile bir kısım raporları ücretli hale getirdi" diyen Baran, şunları kaydetti:

"Bakanlık Mayıs 2025 itibarıyla son altı ayda ASM'ye gelmeyen kayıtlı kişileri bahane ederek aile hekimliği çalışanlarının ücretlerinde yüksek kesintiler yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığı 2024 Kasım ayında yayınladığı 'Eziyet yönetmeliğini' savunmak için 'yeni ASM'ler açacağız, birinci basamakta daha çok ebe, hekim ve hemşire çalışacak, Aile Hekimleri hastalarına daha çok vakit ayıracak, birinci basamak çalışanları daha çok gelire sahip olacak' diye algı çalışmaları yaptı. Sağlık Bakanı'nın bizzat televizyon kanallarını gezerek yaptığı propaganda açıklamaları sırasında verdiği sözlerinin hiçbiri gerçekleşmedi. Ne ortada yeni ASM var ne sağlığı korunan hastalarımız ne de bu ekonomik krizde artan bir gelir ne de daha fazla sağlık emekçisi birinci basamakta çalışıyor. 6 ay önce biz sağlık çalışanları olarak ne dediysek gerçekleşti. Bakan ve bürokratları ne söylediyse yalan oldu."

'Performans sistemini birinci basamağa yerleştirmek isteyen yönetim anlayışı iflas etmiştir'

'3 gün önce doğmuş bebek son altı ayda ASMye gelmedi' diye ücret kesintisi yapıldığını aktaran Baran, "Bakan ve bürokratları bilmez ama biz sağlık çalışanları o bebeği annesinin karnında görüyor, onun bu hayata sağlıkla başlayıp, sağlıkla devam etmesi için uğraşıyoruz. O bebek de annesi de hasta olmasın diye aşılarını yapmaya çalışıyoruz. Siz bir aşı getiremiyor, aşı tereddüdünü önleyemiyor, doğru düzgün bir ASM binası yapmazken, biz yurttaşlarımızın sağlığı için mücadele etmeye devam ediyoruz. Yeni doğan ölümlerinden, stent pazarlıklarından, parası olmadığı için ilaca ulaşamayan insanların hastalanıp ölmesinden kaygı duymayan, yüksek kazanç için insan sağlığını hiçe saymaya yarayan performans sistemini birinci basamağa yerleştirmek isteyen yönetim anlayışı iflas etmiştir" şeklinde konuştu.