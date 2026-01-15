Haberler

Diyarbakır ve çevre illerde kandil dolayısıyla salep ikram edildi

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Miraç Kandili dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de vatandaşlara salep ikram etti. Toplamda 8 bin 500 kişiye salep sunuldu.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikram edildi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilen mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Miraç Kandili dolayısıyla 81 ilde belirlenen camilerde mevlit okutularak, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bu kapsamda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü akşam ve yatsı namazı sonrasında, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulucamisi'nde 2 bin, Batman'daki Şevket Başak Camisi'nde 1500, Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde 1500, Sultan Şeyh Musa Ezzuli Külliyesi'nde 2 bin ve Bingöl'deki Hacılar Camisi'nde 1500 kişilik salep ikramında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kandil dolayısıyla tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda, bölge müdürlüklerine bağlı illerde yaklaşık 8 bin 500 kişiye salep ikramında bulunduklarını kaydeden Demir, "İkramlarımıza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, manevi mirasımızı koruyarak birlik ve beraberlik içerisinde nice kandillerde buluşmayı ümit ediyoruz. Kandilimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
