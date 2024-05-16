Diyarbakır'da Kobani Davası kararı sonrası eylemlere yasak

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Kobani Davası'nda kararın açıklanmasının ardından Diyarbakır Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinlikleri yasakladı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, yasakların 4 gün süreceği belirtilirken, diğer illerden Diyarbakır'a eylem amaçlı girişlerin de yasaklandığı duyuruldu.

Kobani Davası'nda kararın açıklanmasının ardından kentte eylem ve etkinliklere yasak getirildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, eylem ve etkinliklere 4 gün boyunca izin verilmeyeceği duyuruldu. Valilik, eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların Diyarbakın'a girişlerine ve dış ilçelerdeki vatandaşların da eyleme katılmak amacıyla ilçeden çıkışlarının ve il merkezine girişlerinin de yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

" 2014 yılında gerçekleşen ve"6-8 Ekim Olayları" olarak bilinen süreçte vatandaşlarımızın ve kolluk görevlilerimizin can ve mal güvenliğine yönelik saldırıların da gerçekleştiği olayların dava duruşmasının Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 16.05.2024 tarihinde yapılacağı bilindiğinden daha önce ilimizde gerçekleşen vahim olayları tekrar gerçekleştirmek arzusunda olan terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları -sözde- protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde yasa dışı eylem/etkinlikler gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem/etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmektedir. Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği değerlendirildiğinde, kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden; açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları veya il merkezimize girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 16.05.2024 günü saat 18.45'ten 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır."