Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Diyarbakır'da, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan polis memuru İsmail T.'yi arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Aramalar kapsamında, hastanenin Onkoloji bölümündeki arıtma havuzları boşaltılıp kontrol ediliyor.

  • Hakkari'de görev yapan polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra hastaneden ayrıldı ve kayıplara karıştı.
  • AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, hastane bölgesi ve Dicle Nehri'nde arama çalışması başlattı.
  • Arama çalışmaları kapsamında hastanenin Onkoloji bölümündeki arıtma havuzları boşaltılıp kontrol ediliyor ve helikopterle havadan tarama yapılıyor.

Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDEN AYRILDI, KAYIPLARA KARIŞTI

Perşembe günü hastaneden ayrılan İsmail T.'ye ulaşılamayınca AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri'nde cumartesi günü arama çalışması başlatıldı.

ARITMA HAVUZLARI BOŞALTILDI

Aramaların 3'üncü gününde, hastanenin Onkoloji bölümündeki arıtma havuzları boşaltılıp kontrol ediliyor.

HELİKOPTERLE TARAMA

Ayrıca helikopterle havadan zaman zaman görüntü alınıp tarama yapılıyor. Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
