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Kalp krizinden ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizi geçirdi

Kalp krizinden ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizi geçirdi
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Manisa'da emekli şube müdürü Yakup Kadri Gülsoy'un cenazesine katılan arkadaşı Mehmet Gündüz, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. 112 ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Gündüz'ün yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Manisa'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli Şube Müdürü Yakup Kadri Gülsoy'un cenazesine katılan yakın arkadaşı, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Olay yerindeki 112 personelinin yaptığı müdahalenin ardından yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Şube Müdürü olarak emekli olan Yakup Kadri Gülsoy, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakup Kadri Gülsoy'un cenazesi, Hatuniye Camii'ne getirildi. Merhumun oğulları Gökhan ve Kürşat Gülsoy ile torunu Oğuz Kaan Gülsoy, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, eğitim camiası temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yakup Kadri Gülsoy, Kırtık Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye geldi, kalp krizi geçirdi

Cenaze töreni sırasında yaşanan olay ise büyük üzüntüye neden oldu. Merhum Yakup Kadri Gülsoy ile Saruhanlı'da birlikte görev yaptığı öğrenilen emekli eğitimci Mehmet Gündüz (68), cami yakınındaki umumi tuvaletten çıktıktan kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken, cenaze törenine katılan bir 112 Acil Sağlık çalışanı ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mehmet Gündüz, olay yerinde yapılan kalp masajının ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz'ün yoğun bakımda olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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