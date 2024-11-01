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Ekmek fırınında döner bıçaklı soygun girişimi: 3 kişi yaralandı

Ekmek fırınında döner bıçaklı soygun girişimi: 3 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir ekmek fırınında soygun girişiminde bulunan Emrullah V., elindeki döner bıçağıyla işçileri tehdit ederek paraları almaya çalıştı. Olay sırasında esnaf ve işçiler yaralanırken, mesaisine giderken şans eseri olayı gören polis memuru şüpheliyi bacağından vurdu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde soygun için girdiği ekmek fırınında 2 işçi ile olaya müdahale etmek isteyen esnafı bıçakla yaralayan Emrullah V., bu sırada mesaisine giderken olaya müdahale eden polis memuru tarafından bacağından vurularak yakalandı.

KASADAKİ PARALARI İSTEDİ

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir ekmek fırınına gelen Emrullah V., yanında getirdiği döner bıçağı ve bıçakla çalışanları tehdit ederek, kasadaki paraları istedi. Çalışanlar direnince arbede çıktı.

Ekmek fırınında döner bıçaklı soygun girişimi: 3 kişi yaralandı

MESAİYE GİDEN POLİS MÜDAHALE ETTİ

Sokağa da taşınan arbedede fırın işçileri Ş.G., K.B. ve olaya müdahale etmek isteyen esnaf O.K. yaralandı. Bu sırada mesaisine gitmek için bölgeden geçerken olayı gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Polis, direnen Emrullah V.'yi bacağından vurdu.

Ekmek fırınında döner bıçaklı soygun girişimi: 3 kişi yaralandı

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Emrullah V. ve diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ekmek fırınında döner bıçaklı soygun girişimi: 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Helal Olsun Polise. Devletimiz var olsun.

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