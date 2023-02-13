DİYARBAKIR'DA 7.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE BAZI BİNALARIN YIKILMASI KGYS KAMERALARINDA

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin, Diyarbakır'daki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri ortaya çıktı. Yıkılan binalar ve insanların kaçışmaları afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin etkilediği 10 ilden Diyarbakır'daki KGYS görüntüleri, afetin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde Mimar Sinan ve Karacadağ caddeleri ile KİP sokaktaki binaların depremden kısa bir süre sonra yıkılırken, Yusuf İslam Caddesi'ndeki apartman da 12 dakika sonra insanlar caddede depremin şokunu atlatmaya çalışırken yıkılıyor. Yusuf İslam Caddesi'ndeki görüntülerde apartmanın yanından geçen insanların bina yıkılırken kaçış anları ve oluşan toz bulutu yansırken, Karacadağ Caddesi'nde de apartmandan bir kişi koşarak çıktıktan sonra bina yıkılıyor. Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan Galeria Sitesi'nin bulunduğu yolun depremle birlikte şiddetli bir şekilde aşağı yukarı yönlü hareketi de görüntülere yansırken, site 40 saniye içerisinde yıkılıyor.