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Diyarbakır anneleri Ramazan ayını evlat nöbeti tutarak geçiriyor

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Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdükleri evlat nöbetini Ramazan ayı boyunca da devam ettiriyor. Annelerin mübarek aydaki tek umudu çocuklarının kendilerine dönmesi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019 yılında başlattığı evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır anneleri Ramazan ayını evlat nöbeti tutarak geçiriyor

"RAMAZAN AYINDA TEK DUAMIZ EVLATLARIMIZ DAĞDAN İNSİN, GELSİN"

Ağrı'dan 11 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip oturma eylemini sürdüren anne Süheyla Demir, evlatlarını burada beklediklerini söyledi.Kaç Ramazan, bayramı burada geçirdiklerini belirten Demir, "Ama hepsini buruk geçirdik. Buradayız, sonuna kadar kararlıyız. Evlatlarımızı bekliyoruz, onları çok özledik. Mübarek Ramazan ayında tek duamız evlatlarımız dağdan insin, gelsin. Annelerinin kucağına dönsün. Anne ve babalar artık gözyaşı dökmek istemiyoruz. Artık Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. 11 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum" dedi.

Diyarbakır anneleri Ramazan ayını evlat nöbeti tutarak geçiriyor

"NE BAYRAMIMIZ VAR, NE SEYRANIMIZ VAR"

Aziz'in annesi Güzide Demir ise 6 yıldır bu mücadeleyi verdiklerini, çocukları gelmeyene kadar gitmeyeceklerini vurguladı. Demir, Ramazan ayının geldiğini, bayram geleceğini ifade ederek, "Ne bayramımız var, ne seyranımız var. 9 yıldır çocuğumdan ayrıyım. Çocuğumu çok özledim. Çocuğumu vermeyene kadar buradan kalkmayacağım" şeklinde konuştu.

Diyarbakır anneleri Ramazan ayını evlat nöbeti tutarak geçiriyor

Diyarbakır anneleri Ramazan ayını evlat nöbeti tutarak geçiriyor

Diyarbakır anneleri Ramazan ayını evlat nöbeti tutarak geçiriyor

Diyarbakır anneleri Ramazan ayını evlat nöbeti tutarak geçiriyor

Diyarbakır anneleri Ramazan ayını evlat nöbeti tutarak geçiriyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Güncel
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