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Diyarbakır Adliyesi'nde Deprem Anma Programı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Diyarbakır Adliyesi önünde anma programı düzenlendi. Programa Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Nahit Eren, Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetim kurulu üyeleri, Mardin Barosu yönetim kurulu üyeleri ile avukatlar katıldı.

DİYARBAKIR ADLİYESİ'NDE ANMA PROGRAMI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Diyarbakır Adliyesi önünde anma programı düzenlendi. Programa Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Nahit Eren, Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetim kurulu üyeleri, Mardin Barosu yönetim kurulu üyeleri ile avukatlar katıldı. Programa katılanlar, deprem felaketinde hayatını kaybeden 122 avukatın fotoğraflarının yer aldığı pankart açtı. TBB yönetim kurulu üyesi Hicran Kandemir, "Resmi açıklamalara göre; aralarında 122 meslektaşımızın da olduğu 50 binin üzerinde yurttaşımız hayatını kaybetti, 100 binin üzerinde yaralımız var demek istemiyoruz. Çünkü sevdiklerimizin istatistiklerini tutmak değil; isimlerini ve hatıralarını yaşatmak istiyoruz. İnsanlarımız şehirlerinde tekrar insan onuruna yaraşır yaşam standartlarına kavuşsun istiyoruz. Sorumluların tamamı yargı önünde hesap versin, bu acılar bir daha yaşanmasın istiyoruz. Yakınları aradan geçen bir seneye rağmen bulunamayan ailelerin sesi duyulsun, en azından bir mezar yerine sahip olsunlar istiyoruz. Kaybedilen uzuvların, bir ömür boyu taşınacak yaraların üzerinin ortalamaya yuvarlanmış bir sayıyla kapatılmasını istemiyoruz. Kaybettiğimiz canlarımızın hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

'ÖLÜMLERİN ÖNÜNE GEÇMEK BİZLERİN ELİNDEDİR'

Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Nahit Eren de "Doğal felaketler hep vardı, var olmaya da devam edecek. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz, doğal felaketler ölüme sebep olmuyor. Maalesef bizlerin, insanların, kamu görevlilerinin ya da devletlerin aslında tüm insanların ihmali ve eksikliğinin yarattığı bir sonuçtur. Benzer felaketleri yaşamaya devam edeceğiz. Ama ölümlerin önüne geçmek bizlerin elindedir. Umarın bu felaketten de gerekli dersleri çıkarır ve yeni felaketlerde bu kadar ya da hiç can kaybı olmayacak tedbirler alınır" diye konuştu.

Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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