İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

İstanbul Boğazı Yeniköy açıklarında yalılara metreler kala karaya oturan “KAPPA” isimli konteyner gemisi Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Geminin çekilmesinin ardından çift yönlü olarak askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı. Kazanın ucuz atlatılmasının ardından geminin çarpmak üzere olduğu yalılardan birinin ünlü televizyon sunucusuna ait olduğu öne sürüldü.

"YALININ SAHİBİ MÜGE ANLI" İDDİASI

Olayın meydana geldiği bölgede bulunan yalılardan birinin Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edildi. Fenomen Ömer Aydın Öztürk'ün ortaya attığı iddiaya Müge Anlı'dan veya yetkili mercilerden bir doğrulama henüz gelmedi.

"SABIKALI" GEMİNİN İLK ARIZASI DEĞİL

İstanbul’dan aldığı yükü İzmit’e taşıdığı belirtilen konteyner gemisinin, 2024 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaptığı ve o dönem de Boğaz trafiğini bir süreliğine durdurduğu ortaya çıktı. Geçmişte yaşanan bu arızaya ve trafik kesintisine rağmen, aynı geminin Boğaz'daki seyri sırasında yeniden karaya oturması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com