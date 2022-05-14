Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: &quot;Yüce dinimiz İslam'ın en temel hedefi herkes için yaşanabilir bir dünya inşa etmektir&quot; - Haberler

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Yüce dinimiz İslam'ın en temel hedefi herkes için yaşanabilir bir dünya inşa etmektir"

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Konferans açılış konuşmasından görüntüler Kuran-ı Kerim okunmasından görüntüler Aile ile ilgili sinevizyon gösterisinden görüntüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek 5.

Konferans açılış konuşmasından görüntüler

Kuran-ı Kerim okunmasından görüntüler

Aile ile ilgili sinevizyon gösterisinden görüntüler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek 5. Aile Forumu açılış programına katıldı.

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Kuran-ı Kerim, Ali Erbaş, Güncel, Haberler

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