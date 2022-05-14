Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Yüce dinimiz İslam'ın en temel hedefi herkes için yaşanabilir bir dünya inşa etmektir"
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Konferans açılış konuşmasından görüntüler Kuran-ı Kerim okunmasından görüntüler Aile ile ilgili sinevizyon gösterisinden görüntüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek 5.
Konferans açılış konuşmasından görüntüler
Kuran-ı Kerim okunmasından görüntüler
Aile ile ilgili sinevizyon gösterisinden görüntüler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek 5. Aile Forumu açılış programına katıldı.
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel