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DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: 'Bu iradeyi görecekler, tanıyacaklar'

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DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs kutlamaları için Saraçhane Meydanı'nda işçilerle buluştu. Çerkezoğlu, buradaki iradenin halkın iradesi olduğunu vurgulayarak, politikacılara karşı Türkiye halkının irade beyanı olduğunu söyledi. DİSK Korteji daha sonra polis barikatına doğru yürüyüşe geçti.

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(İSTANBUL)- İstanbul'daki 1 Mayıs toplanma ve kutlama alanlarından Saraçhane'de işçilerle buluşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bundan sonra attıkları her adımda bu iradeyi görecekler, bu iradeyi tanıyacaklar. Buradan bir kez daha haykırıyoruz" dedi. Çerkezoğlu, Saraçhane'deki etkinliklerden sonra 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin programı sonlandırdığını açıkladı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs kutlamaları için işçilerin toplandığı Saraçhane Meydanı'nda konuşma yaptı. Buradaki iradenin halkın iradesi olduğuna vurgulayan Çerkezoğlu, "Buradaki irade zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu adaletsiz düzene karşı Türkiye işçi sınıfının emekçilerinin halkın iradesidir. Buradaki irade bizi yoksullaştıracak olan politikaları hayata geçirirken bizleri yerli halk olarak görenlere karşı Türkiye halkının irade beyanıdır bu meydan. Bundan sonra attıkları her adımda bu iradeyi görecekler, bu iradeyi tanıyacaklar. Buradan bir kez daha haykırıyoruz" dedi.

1 MAYIS TERTİP KOMİTESİ PROGRAMI SONLANDIRDI

Konuşmaların ardından DİSK Korteji Bozdoğan Kemeri'nde oluşturulan polis barikatına doğru yürüyüşe geçti. Burada polis yetkilileriyle görüşen Çerkezoğlu, Anayasa Mahkemesi kararını anımsattı. Polis yetkilisi Taksim yürüyüşüne izin vermeyeceklerini tekrarladı. Ardından DİSK korteji, Saraçhane yürüyüşünü tamamladı. Bir süre sonra da DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDD'den oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin programı sonlandırdığı bilgisi paylaşıldı.

KESK GENEL SEKRETERİ SEVGİ YILMAZ: ÇEKİLDİ DEMEK DOĞRU OLMAZ

KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz da "'Çekildi' demek doğru değil bu açıklama bize haksızlık olur. Barikatı aşmak konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Taksim Meydanı'na yürüyemiyoruz. Burada bir şiddet uygulanıyor, polis gaz ile saldırıyor. Biz kaygı duyuyoruz, istemediğimiz olayların önünü açmasınlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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