Türkiye'den kritik İran uyarısı

Türkiye'den kritik İran uyarısı
Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurgulayarak, Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerinin acil durum hatlarının 7 gün 24 saat açık olduğunu, Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezinin (+90 312 292 29 29) vatandaşlara kesintisiz biçimde hizmet verdiğini hatırlattı.

Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki son gelişmelerin, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının güvenliği bakımından da yakından takip edildiğini belirterek, bölgedeki büyükelçilikler ve başkonsoloslukların çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü vurguladı.

Güvenlik durumuna ilişkin duyuruların yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellendiğini aktaran Keçeli, "Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Keçeli, "Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür. Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29) de vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir." ifadelerine yer verdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Can Efesoy
