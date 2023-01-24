Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa sert tepki: Aşağılık bir eylem

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepkiler devam ederken bir skandal da Hollanda'da gerçekleşti. Pegida'nın Hollanda'daki lideri Wagensveld, Kur'an-ı Kerim'i önce yırttı sonra yaktı. Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Kurpershoek'nun Bakanlığına çağırıldığını, Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesinin talep edildiği bildirdi.

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin İsveç büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim yakmasının sonrasında Türkiye ve İslam dünyası ayağa kalktı. Paludan'dan sonra bir çirkin saldırı da Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleşti.

ÇİRKİN SALDIRIYI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Pegida'nın Hollanda'daki lideri Edwin Wagensveld, dün geçici Temsilciler Meclisinin önünde elinde Kur'an'la açıklamalar yaparak gösteri yaptı. Hollanda'nın diplomatik merkezi olarak bilinen Lahey'de gerçekleşen skandal gösteriyi Wagensveld, sosyal medya hesabından da paylaştı. Görüntülerde Wagensveld'in Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırttığı, yaktığı ve kitabın üstüne bastığı görüldü.

DIŞİŞLERİ'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırı hakkında açıklama yaptı. Hollanda'nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir kişinin 22 Ocak'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetlendiğin belirtildiği belirtilen açıklamada, "İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır. Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca bir arada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir" denildi.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Kurpershoek Dışişleri Bakanlığına çağırılarak eylemin kınandığı ve protesto edildiği ifade edilen açıklamada, " Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir. Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.