Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba

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Şanlıurfa'da verdiği vaazlarla tanınan Mehmet Emin Kutluay Hoca, kendisine yönelik "Silivri soğuktur" ifadelerine tepki gösterdi. Vaazlarında hakkı ve hakikati anlatmaya devam edeceğini vurgulayan Kutluay Hoca, kendisini uyaranlara dikkat çeken sözlerle karşılık verdi.

"PASTA TARİFİ Mİ VERELİM?"

Kendisine "Silivri soğuktur" diyenlere seslenen Mehmet Emin Kutluay Hoca, "Ne yapalım değerli kardeşlerim? Size hakkı, hakikati anlatmayalım mı? Ne yapalım, kek tarifi mi verelim, pasta tarifi mi verelim?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com