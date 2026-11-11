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Her vaazı olay oluyor! "Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba

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Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba Haber Videosunu İzle
Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba
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Şanlıurfa'da verdiği vaazlarla tanınan Mehmet Emin Kutluay Hoca, kendisine "Silivri soğuktur" diyenlere verdiği yanıtla dikkat çekti. Kutluay Hoca, kendisini uyaranlara "Size hakkı, hakikati anlatmayalım mı? Ne yapalım, kek tarifi mi verelim, pasta tarifi mi verelim?" sözleriyle karşılık verdi.

Şanlıurfa'da verdiği vaazlarla tanınan Mehmet Emin Kutluay Hoca, kendisine yönelik "Silivri soğuktur" ifadelerine tepki gösterdi. Vaazlarında hakkı ve hakikati anlatmaya devam edeceğini vurgulayan Kutluay Hoca, kendisini uyaranlara dikkat çeken sözlerle karşılık verdi.

"PASTA TARİFİ Mİ VERELİM?"

Kendisine "Silivri soğuktur" diyenlere seslenen Mehmet Emin Kutluay Hoca, "Ne yapalım değerli kardeşlerim? Size hakkı, hakikati anlatmayalım mı? Ne yapalım, kek tarifi mi verelim, pasta tarifi mi verelim?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmin Baba:

Nadirde olsa eline verilen kağıt dışında hakkı konuşa bilen diyanet din görevlisi memur var Allah'tan korkun maaş aldığınız devletten değil

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Haber Yorumlarısdkzen:

Allah doğru sözü söyleyen Hoca ,Yönetici,Siyasetçi,v.s lerin sayısını arttırır inşallah

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Haber YorumlarıSuat GÖNÜLTAŞ:

AYETİ OKURKEN AYETİ KAFASINA GÖRE TERCÜME EDİP SALLADI, İLĞİLİ AYET BAKARA SURESİ 159-160-161-174-175 HOCA HOCA SENDE GİZLEDİN HEMDE OKUDUĞUN AYETİ.

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