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Bilecik'te balkondan sarkan çocuk, trafik polisinin müdahalesiyle kurtarıldı

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Bilecik'te balkondan sarkan çocuk, trafik polisinin müdahalesiyle kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Bilecik'te balkondan sarkan çocuk, trafik polisinin müdahalesiyle kurtarıldı
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Bilecik'te 5 katlı apartmanın ikinci katındaki balkondan düşmek üzere olan çocuk, trafik polisi Halil Demir tarafından son anda kurtarıldı. Polis, doğal gaz borusuna tutunan çocuğu itfaiyeyi beklemeden yan balkona çıkarak güvenliğe aldı.

Bilecik'te bir evin balkonuna çıkan çocuğu aşağı düşmek üzereyken polis son anda kurtardı.

Olay, dün Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Işık Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında E.E.Ö. isimli çocuk oyun amaçlı balkona çıktı. Bu esnada oyun amaçlı balkon camından dışarı çıkan çocuk bir daha içeri giremedi. Çocuğu balkon dışında doğal gaz borusuna tutunmuş şekilde gören ailesi durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine ilk ulaşan trafik polisi Halil Demir oldu. Çocuğun aşağıda "Dayanamıyorum artık" demesi üzerime itfaiye ekipleri beklemeden hemen ikinci katta yan komşunun balkonuna çıktı. Polis memuru balkondan dışarı kendini çıkararak küçük çocuğu kurtardı.

Çocuğu kurtarmak için saniyelerle yarışan polis memuru olaya şahit olanların takdiriyle karşılaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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