Dışişleri Bakanı Fidan, NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Alanda olan mücadelenin müzakere masasına geldiği bir döneme giriyoruz." dedi.

Fidan, NTV canlı yayınında, dış politikaya ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davos'ta gerçekleştirilen Barış Kurulu Şartı imza töreninde kendi kalemini kullanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, "Açıkçası oradaki kalemi beğenmedim, birincisi. Önemli bir imza atıyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'ın özel bir kalemle imza attığı bir törende benim de kendi kalemim vardı, onunla imza atmayı tercih ettim. Benim diğer evraklara da imza attığım kalemimdi, ondan dolayı." dedi.

Barış Kurulunun altında kurula bağlı komiteler olduğunu belirten Fidan, iki komiteden birinin sadece Gazze ile alakalı olduğunu dile getirdi. Fidan, şöyle devam etti:

"Birisi, Gazze'nin milli idaresini üstlenen, Filistinlilerden müteşekkil gündelik yürütmeyi yapacak 15 kişilik bir komite var. Bir de Barış Kurulunun sekreteryasını üstlenecek başka bir komite var. Bu üç organ, daha sonra buna İstikrar Gücü de eklenecek. Bununla beraber altta oluşturduğu organlar var. İleride gerekirse başka organlar da oluşturacak. Barış Kurulu oluşturulurken onun şartına baktığınız zaman, sözleşme şartına, aslında misyon-görev tanımının oldukça genişletildiğini görüyorsunuz.

Gazze'yi şu anda önceleyen bir yapısı var ama bu daha sonra Gazze dışında nerelere hitap eder? Bu konuda herhangi bir tartışma şu anda yok. Çok yeniyiz, oluşma aşamasındayız ama kolları sıvıyarak hemen Gazze ile ilgili çalışmaya başladık. Çünkü öncelikli ve acil konumuz Gazze. Gazze'ye ilişkin somut adımlar atılması gerekiyor bir an önce."

Törenin hemen ardından ilgili bakanlarla küçük çaplı ilk toplantının yapıldığını anlatan Fidan, özellikle insani yardımların girişi ve Filistinli komitenin çalışmaya başladıktan sonra yapacağı ilk icraatların neler olması gerektiğine yönelik fikir teatisinde bulunulduğunu bildirdi.

Bakan Fidan, "Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü önümüzdeki hafta açılmasına yönelik ihtimal var. Bunun olması gerçekten Filistinlilere ulaştırılacak yardımların vaktinde ve yeterli miktarda gitmesi için önemli bir rota ve yol olacak bizim için. Biz zaten sürekli yardım gönderiyoruz, kesintisiz. Bizim sivil toplum örgütlerimiz, Kızılay, AFAD. Orada kesintisiz bir yardım trafiği var. Onları koordine etmek için, diplomatik sorunlarını halletmek için bir özel temsilcimiz var, bir büyükelçimiz var." diye konuştu.

Sistem içerisinde Gazze'ye yönelik yardımlarla ilgili muazzam bir koordinasyon ve faaliyet olduğunun altını çizen Fidan, en büyük sıkıntının Ariş Limanı'na kadar, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır ayağına kadar getirilen yardım malzemelerinin sınırın diğer tarafına geçmesi olduğunu kaydetti.

Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Ama ateşkesten bu yana, az da olsa girişler oldu, giderek arttı. Şimdi, verilere baktığımız zaman, temel gıda malzemelerinin içeriye sokulmasında epey bir mesafe katedildi. Ama şu anda bir sağlık sıkıntısı var, ilaçları yeteri miktarda içeri sokmamız gerekiyor. Ama daha da önemlisi, Cumhurbaşkanımız da çok hassas bu konuda, şu kış günü özellikle yerleşim ve barınma konusu. Barınma konusunda bu soğuk havada, rüzgarlı havada ve yağmurlu havada, yağışlı havada çadıra mahkum olduğunuz sürece yeterli barınma kalitesini sağlayamıyorsunuz. Zaten hiçbir barınma türü kalite getirmiyor ama temel soğuktan, sıcaktan koruma özelliği var. Şimdi konteynerlerin götürülmesi meselesi var, o konuda şu anda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık."

Barış Kurulu

Bunların dışında Barış Kurulunun yeni üyelerini alma ile ilgili süreçlerin bekleneceğini dile getiren Fidan, bazı ülkelerin süre istediğini, 6-7 ülkenin daha katılabileceğini, sayının artabileceğini belirtti.

Fidan, Barış Kurulundaki ülkelerin sayısının 25-30 bandına ulaşabileceğine işaret ederek, Gazze gündemini ilerletmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

"Her şey toz pembe değil, alanda olan mücadelenin müzakere masasına geldiği bir döneme giriyoruz." diyen Fidan, insani ve evrensel değerlere dayalı çok nitelikli bir mücadele ortaya koymak gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması

Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların dağıtımı konusundaki soruyu yanıtlayan Fidan, Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardımlardan sorumlu yetkilisiyle yoğun bir çalışma halinde bulunduğunu ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) tekrar hayata geçirilmesine dair bir konu olduğunu kaydetti.

"Haftaya Refah Sınır Kapısı açıldıktan sonra, Filistinlilerden oluşan yerel yönetim Gazze'ye geçtikten sonra onların kuracağı sistem var." diyen Fidan, insani yardımların dağıtılması konusunda bir sıkıntı olmayacağını belirtti.

İstikrar Gücü

Fidan, Gazze'de kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin "İstikrar Gücü'nde hangi aşamadayız, ne zaman göreve başlayacak, son gelişmeler nedir? (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu 2 gün önce 'Katar ve Türkiye İstikrar Gücü'nde olmayacak.' dedi. Türkiye olacak mı?" sorusuna, "Netanyahu, Türkiye'nin, Barış Kurulunda Cumhurbaşkanımızın olmasına karşıydı. Gazze Yönetim Kurulunda benim olmama karşıydı, isim olarak. Bu hep karşı, bundan sonra da karşı durmaya devam edecek. Biz de kendi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin'deki sorunların çözümü için yapılması gereken ne varsa yapılması konusunda bir iradesi olduğunu dile getirerek, "Askeri yardımda da gerekli şartlar oluşursa, o konuda irade var. Ama şartları şimdi biz diplomatik zeminde oluşturmanın veya var mı yok mu, oluşacak mı oluşmayacak mı, hangi hassasiyetler var, onu bir zeminde ilerletmeye çalışıyoruz şimdi." dedi.

Bakan Fidan, Hamas'ın silahları teslim edip etmemesine ilişkin, "Silahsızlandırma konusu, var olan yol haritasında olan bir konu. Yol haritasında başka konularla bağlantılanmış konular bunlar." ifadesini kullandı.

Hamas'ın, var olan mutabakatın paralel maddeleriyle ilerleyerek, bu dile dikkat etmesi gerektiğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Hamas orada tek başına sadece işgale karşı bir direniş hareketi rolü üstlenmiyordu. Aynı zamanda, Hamas'ın kendi silahlı güçleri, Hamas orada hükümet olduğu için yerel polisi ve güvenliği de sağlıyordu. Şimdi oraya güvenliği sağlayacak yeni Filistinli polisler girdiği zaman, halkta düzen var, hırsızlık yok, insanları kaçırma yok. Çünkü emniyet hizmetleri verilmeye başlandığı zaman, insani yardımlar geldiği zaman, bir daha uluslararası toplum saldırıların olmayacağını garanti ettikçe, bunlarla paralel olarak bu zaten olacak. Ama bunu bu bağlamdan çıkarıp, 'Yarın ben geliyorum, veriyor musun vermiyor musun?' sorusuna döndürdüğümüz zaman, yani bu soru da yanlış, bağlamı da yanlış, alacağınız cevap da ona göre olacak. Dolayısıyla ben hep onu izah ediyorum Batılılara da, 'Hamas silahsızlanacak mı silahsızlanmayacak mı? O zaman İsrail çekilecek mi çekilmeyecek mi? Uluslararası toplum bir daha saldırmamaya garanti verecek mi?' Başka soruları da bu şekilde şartlı soralım."

"Öncelik, Gazze'nin nüfusunun Gazze'de kalması"

Türkiye'nin Gazze konusunda bir numaralı önceliğinin "Gazze'nin nüfusunun Gazze'de kalması" olduğuna işaret eden Fidan, 7 Ekim'den sonra yapılan "soykırım operasyonları"nda İsrail'in sadece öldürmekle kalmadığını, Gazze'deki insanların sürülmeye zorlandığını hatırlattı.

Fidan, "Orada öyle bir yaşanmaz şartlar oluşturuyor ki, bu şartları gören insanlar kendilerine bir yere gitme vadedildiği zaman kabul etme dışında başka bir seçenekle baş başa kalmasınlar. Bu denklemi çok iyi kurdular. Biz bunu okuduğumuz için bu denklemi kıracak diğer diplomatik adımları hayata geçirmek, başka aktörleri, başka paydaşları, başka uluslararası sistem unsurları için mücadele ettik. Bizim bir numaralı önceliğimiz bu. Oradaki nüfusun orada kalması." dedi.

"Orta güçler yan yana durmak zorunda" ifadesine katılıp katılmadığı sorulan Fidan, şunları kaydetti:

"Orta güçlerin dayanışması meselesi olması gereken bir konu. Kendi kendine de oluyor, diyelim ki Kanada, İngiltere, Türkiye, Suudi Arabistan, Güney Kore, Japonya, Avustralya daha fazla bir araya gelip konuşmak zorundalar. Çünkü büyük güçler, bir belirsizlik alanı içerisine girdiler ve aralarındaki çekişmeden dolayı, güç mücadelesinden dolayı bir boşluk var. Bu boşlukta orta güçlerin, benzer askeri, siyasi, teknolojik, toplumsal etkilere, nüfuslara, ekonomik güçlere sahip ülkelerin tutması gereken bir hat var, uluslararası sistem içerisinde. Bu hattın nasıl tutulacağı, nasıl olacağı meselesi yeni gelişen bir şey."

(Sürecek)