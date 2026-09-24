Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nda Libya toplantısına katıldı.

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında, Türkiye ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen " Libya'da Barış, Birlik ve Refah için Uluslararası Destek" başlıklı toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın toplantıya katılımını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlığın paylaşımında toplantının gündemine ve görüşmelere ilişkin başka bilgi verilmedi.

Kaynak: ANKA