Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nda Libya toplantısına katıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında Türkiye ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Libya konulu uluslararası toplantıya katıldı. Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın katılımını sosyal medya hesabından duyurdu; toplantıya ilişkin başka bilgi verilmedi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında, Türkiye ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen " Libya'da Barış, Birlik ve Refah için Uluslararası Destek" başlıklı toplantıya katıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın toplantıya katılımını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlığın paylaşımında toplantının gündemine ve görüşmelere ilişkin başka bilgi verilmedi.
Kaynak: ANKA