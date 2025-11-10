Haberler

Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir, hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Dilara, hastaneden çıkar çıkmaz, kaybettiği anne, baba ve 2 kardeşinin mezarını ziyaret ederek, dua etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü 7 katlı Arslan Apartmanı çöktü. Binada kiracı olarak oturan 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Enkaz altından anne Emine Bilir, baba Levent Bilir ile 14 ve 12 yaşındaki çocukları Hayrunnisa Nur Bilir ile Muhammet Emir'in cansız bedenleri çıkarıldı. Ailenin en büyük çocuğu Dilara Bilir ise enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Dilara Bilir, Ailesini Kaybettikten Sonra Mezarlığa Gitti

TABURCU EDİLDİ

Psikologlar eşliğinde ailesini kaybettiğinin bilgisi verilen 18 yaşındaki Dilara Bilir, tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nden bugün saat 14.00 sıralarında taburcu edildi.

Dilara Bilir, Ailesini Kaybettikten Sonra Mezarlığa Gitti

AİLESİNİN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Dilara Bilir, taburcu olur olmaz kaybettiği ailesinin mezarlarını ziyaret edip dua etti. Dilara Bilir, mezarlık ziyaretinin ardından babaannesinin evine yerleşti.

