DİJİTAL DÜNYANIN TERAPİSİ "ASMR" - Ressam Bob Ross'un fırça darbelerinden fısıltılara stresli zamanların yoldaşı

AYNUR ŞEYMA ASAN/DİLARA KARATAŞ - Son yıllarda sosyal medya platformlarında giderek popülerleşen ASMR (Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi) içerikleri, hem milyonlarca izleyiciye ulaşması hem de ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle dikkati çekiyor.

Sanatçısından psikoloğa uzmanlar, ASMR içeriklerinin sadece rahatlama ve uykuya yardımcı olmakla kalmayıp stres yönetimi açısından modern yaşamın önemli destek aracı haline geldiğini belirtiyor.

Anadolu Ajansının (AA), "Dijital Dünyanın Terapisi ASMR" başlıklı iki bölümlük dosya haberinin sonuncusunda ASMR'nin hormonal ve sosyal hayata etkileri, içerik üreticisinden psikoloğa uzman görüşleriyle anlatıldı.

ASMR videoları, genellikle gece saatlerinde izleniyor ve izleyicilere rahatlama, huzur ve uykuya geçişte destek sağlıyor. Fısıldama, yumuşak konuşma, hafif dokunuşlar ve nazik sesler, ASMR'nin en yaygın tetikleyicileri arasında yer alıyor.

Genç yetişkinler arasında yüz yüze iletişimi aşırı uyarıcı bulan bireyler, ASMR içeriklerini çevrim içi izleyerek kendilerini sakinleştirmeye çalışıyor.

ASMR, artık modern kişisel bakımın parçası

ABD merkezli sosyal medya platformu YouTube'da yaklaşık 750 bin abonesi ve videolarında yaklaşık 3 milyon izleyicisi olan "ATMOSPHERE" kanalının sahibi Anastasia, bu içerikleri üretmeye karar verme sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Klasik ASMR videolarından farklı şekilde her videosunun hikaye evreninin parçası olduğunu, farklı karakterler ve deneyimler içeren anlatıcı içerikler oluşturduğunu belirten Anastasia, "Benim dünyamda izleyici, onları gerçekten özel hissettirecek ASMR rolleriyle her şeyi sürükleyici birincil bakış açısıyla deneyimledikleri ana karakter olarak hikayeye giriyor." dedi.

Daha önce tiyatro oyunculuğu yaptığını anlatan Anastasia, "İnsanların ASMR'yi rahatlama yöntemi ve terapi olarak kullanması beni derinden etkiledi çünkü profesyonel olarak geçmişimde psikoloji var. Bu yeni sanat terapisine hemen çekildim ve bunun hem anlatıcı hem iyileştirici olduğunu düşündüm." diye konuştu.

Anastasia, hikaye anlatma, film çekimi ve seslere hassasiyetini birleştirerek "sinematik ASMR" adlı yeni formu denediğini, bu terimin kullanımının yaygınlaşmasını beklemediğini ancak zamanla küçük bir alt dal haline geldiğini söyledi.

ASMR içeriklerinin genelde gece izlendiğine dikkati çeken Anastasia, "ASMR'nin sunduğu önemli psikolojik faydalardan biri, bazen 'bağ kurma hormonu' ya da 'sarılma hormonu' dediğimiz, stresin azalmasını, güvenlik ve bağ kurma hissi sağlayan oksitosinin salgılanmasını artırma potansiyeli." ifadesini kullandı.

Anastasia, ASMR videoları üzerinde çalışırken kolayca odaklanabildiğini ve rahatlayabildiğini dile getirerek "ASMR, tabii ki profesyonel terapinin yerini almıyor ancak birçok kişi için nazik bir duygusal destek, stresli zamanlarda sessiz yoldaş görevi görüyor. Bu da ASMR'yi modern kişisel bakımın önemli bir parçası haline getiriyor." dedi.

ASMR, milyonlarca insana rahatlık ve huzur veriyor

Anastasia, sosyal medyanın özellikle TikTok veya YouTube Shorts gibi kısa süreli videoların paylaşıldığı platformların ASMR'yi daha erişilebilir ve popüler hale getirdiğini vurgulayarak "Daha geniş kitlelere tanıtıldılar, özellikle de hiç aramayan insanlara ulaştılar ama gerçekten ASMR'yi rahatlamak veya uyumak için kullanan çoğu insan hala uzun videoları tercih ediyor." dedi.

Anastasia, bazı insanların garip bulması konusunda bu alanın sanat biçimi olduğuna inandığını ve ASMR gibi samimi ve duyusal bir şeyin ilk başta tuhaf gelmesinin normal olduğunu söyledi.

ASMR konusunda farklı ön yargıların ve yanlış anlamaların bulunduğuna dikkati çeken Anastasia, bu konuya şöyle açıklama getirdi:

"Her şeyin herkes tarafından anlaşılması gerekmez. ASMR, milyonlarca insana rahatlık, huzur ve bir bağ hissi veriyor. Bu, bile onu değerli kılmaya yeter. Nasıl çalıştığını anlamak zorunda değilsiniz, sadece saygı göstermeniz yeter."

Farkında olmadan da ASMR kullanılıyor

ABD'deki Shenandoah Üniversitesinin Biyofarmasötik Bilimler ve Farmakogenomik Bölümü'nden, ASMR odaklı çalışmalar yürüten Dr. Craig Richard da bu alanı keşfetmeden önce farkında olmadan bu deneyimi yaşadığını belirtti.

"Saç kesimleri, televizyonda ressam Bob Ross'u izlemek, birinin fısıldamasını duymak. Bugün 'ASMR tetikleyicileri' dediğimiz birçok şey beni garip bir şekilde rahatlatırdı." diyen Richard, 2013'te dinlediği podcast sayesinde ASMR konusunda ilk kez bilgi edindiğini ve ardından ilk araştırma çalışmasını başlattığını söyledi.

Bu süreçte YouTube'daki ASMR videolarının popülerliğini fark ettiğini dile getiren Richard, "Yorumları okuduğumda çoğu kişinin bu videoları eğlence için değil rahatlamak, uyumak ve streslerini azaltmak için izlediğini gördüm." dedi.

Beyin görüntüleme çalışmalarının, ASMR sırasında "medial prefrontal korteks", "insular korteks" ve "nucleus accumbens" gibi bölgelerin aktif hale geldiğine dikkati çeken Richard, bunun dopamin, endorfin, serotonin ve özellikle "aşk hormonu" diye adlandırılan oksitosinin salınımıyla ilişkili olduğunu dile getirdi.

Richard, oksitosin salınımını tetikleyen kişiler arası davranışların, ASMR tetikleyicileriyle büyük benzerlik gösterdiğine işaret ederek "Ayrıca oksitosin, rahatlama ve konfor hissini uyarmasıyla bilinir ki bunlar da ASMR sırasında tarif edilen hislere çok benzer." değerlendirmesinde bulundu.

ASMR, anksiyete ve uykusuzluğa iyi geliyor

ASMR üzerine yayımlanan ruh sağlığı çalışmalarının çoğu, ASMR'nin insanlara rahatlama, stres azaltma ve daha kolay uykuya dalma konusunda yardımcı olduğunu gösteriyor.

Richard, "Bazı çalışmalar, doğrudan klinik araştırma niteliğinde ve bu araştırmalar, ASMR etkisinin anksiyete ve uykusuzluk gibi ciddi tanılara sahip hastalarda bile yeterince güçlü olabileceğini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Fısıldama, yumuşak konuşma, hafif dokunuşlar ve nazik sesler gibi ASMR tetikleyicilerinin tarih boyunca sakinleştirme amacıyla kullanıldığını belirten Richard, "Bir ebeveynin çocuğunu sakinleştirmesini düşünün, yaygın ASMR tetikleyicilerini düşünüyor olacaksınız." yorumunu yaptı.

Modern toplumlarda artan stres ve uyku sorunlarının internetten bilgi yüklenimi, teknolojik gelişmelerin getirdiği iş temposu ve ruh sağlığına dair farkındalıkla bağlantılı olabileceğini söyleyen Richard, "Maalesef modern tıp ve terapiler, henüz stres ve uyku sorunlarıyla mücadele eden herkes için etkili değil. Bunun sonucunda ASMR, meditasyon ve yoga gibi diğer rahatlama yöntemleri, dünyada strese paralel olarak artış gösterdi." dedi.

ASMR, kişiye özgü deneyim sunuyor

İngiltere'deki Revealing Reality kuruluşunun martta yayımladığı araştırmada, yüz yüze iletişimi "aşırı uyarıcı" bulan genç yetişkinlerin, internette ASMR içeriklerini izleyerek kendilerini rahatlatmaya çalıştıkları tespit edildi.

Kuruluşun yöneticilerinden Damon de Ionno, ASMR'nin izleyiciler üzerindeki etkilerini müzik ya da doğadan sesleri dinlemeye benzeterek insanları mutlu ettiğini belirtti.

De Ionno, "(ASMR'nin) Farklı olduğu konu, bunun yapay olması ve genelde bireysel olarak tüketilmesi. İnsanlar, ASMR'yi başkalarıyla birlikte tüketmiyor." diyerek bu içeriğin genelde çok odaklanarak tüketildiğini, ASMR'nin daha kişiye özgü ve daha az sosyal olduğunu ifade etti.

ASMR'nin izleyicilerin ruh sağlığını olumlu etkileyip etkilemediğine ilişkin de Ionno, "Bence yapmaya çalıştığınız şeye göre değişir. Rahatlamaya ve kendinizi sakinleştirmeye çalışıyorsanız kuş sesleri ya da beyaz gürültü dinlerken olduğu gibi bu sizi rahatlatabilir." dedi.

De Ionno, Kovid-19 dönemindeki kapanmalar ve ekrana bağımlılığın artmasının insanların ASMR içeriklerine yönelmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

TikTok ve YouTube Shorts'un hızlı temposunun kullanıcıları yorduğunu ifade eden de Ionno, ASMR'ın ise sosyal medyada "mola alanı" sunarak popülerlik kazandığını sözlerine ekledi.