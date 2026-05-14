Dijital Ortamda Güven Krizi: Araştırmaya Göre Katılımcıların Yüzde 91'i Tanımadığı Kişilerin Yardım Talebini Kabul Ediyor

ANKARA'da Güvenli Dijital Dünya Derneği tarafından 2 binden fazla kişinin dijital ortamdaki davranışları analiz edildi. Araştırmada, katılımcıların yüzde 91,25'inin sanal platformlarda tanımadığı kişilerden gelen yardım taleplerini kabul ettiği, 1470 kişinin ise dijital ortamda tanıştığı kişilerle fiziksel ortamda buluşmayı onayladığı ortaya çıktı.

Güvenli Dijital Dünya Derneği, dernek bünyesinde yerli ve milli olarak geliştirilen Fiziksel Interaktif Test Teknoloji Labrotuarları (FITTAL) adı verilen sistemle kişilerin dijital ortamlardaki davranışlarını analiz etti. Kişilerin dijital ortamdaki zayıf noktalarını tespit etmek, dolandırıcılık, manipülasyon ve şantaj risklerine karşı farkındalık oluşturmak, çocuklar, gençler ve yetişkinlerin dijital güvenlik davranışlarını geliştirmek amacıyla yapılan araştırma 1400'ü ilköğretim, lise ve üniversite öğrencisi olan 2 binin üzerinde kişide uygulandı. Çalışmada; telefon, dijital platformlar ve sanal gerçeklik gözlükleri kullanılarak kişilerin dijital ortamdaki davranışları, refleksleri ve güven alışkanlıkları ölçüldü. Analiz sonucunda katılımcıların 91,25'i sanal platformlarda tanımadıkları kişilerden gelen yardım isteğini kabul etti. 1470 kişi yardım eden kişiyle, fiziksel ortamda buluşmayı da kabul etti.

'SAVAŞ DİJİTAL MECRALARDA GERÇEKLEŞİYOR'

Güvenli Dijital Dünya Derneği Başkanı ve Siber Strateji Uzmanı Ayça Kurtuluş, gençlerin büyük bir saldırı altında olduğunu belirterek, "Savaş topla tüfekle değil; fakat artık dijital mecralarda gerçekleşiyor. Bizler buradaki açığı insanlara göstermek istiyoruz. Gençler açısından baktığımızda; burs vaadiyle, iş vaadiyle, arkadaşlık vaadiyle ve en önemlisi aidiyet vaadiyle gençlerimizi kendi alanlarına çekmek istiyorlar. ve bunu gerçekleştirirken de dijital kanalları kullanıyorlar" dedi.

Dijital mecralar ile ikinci kişilerin mahremiyet noktalarına erişildiğine dikkat çeken Kurtuluş, "Mahremiyet noktanıza ulaştıktan sonra artık şantajlar başlıyor. Siz sohbet ettiğinizi sanırken karşı taraf sizin verilerinizi topluyor. Siz onun size yardım ettiğini düşünürken karşı taraf aslında sizden şantaj unsuru olacak bilgilerinizi alıyor. Siz ona inanmış, güvenmişken o aslında sizi ekonomik olarak nasıl manipüle edip nasıl dolandırılacağınızla ilgili planlamalar yapmış oluyor" ifadelerini kullandı.

'DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLİKLERİNİ GÖZLEMLİYORUZ'

Kurtuluş, 'FITTAL' sistemi ile kişinin dijital platformlardaki yansımasını gösterdiklerini söyleyerek, "Oyunlaştırılmış sistemimizle sizin dijital alışkanlıklarınızın ortaya çıkmasını sağlıyoruz. 'Analiz laboratuvarı' diyebiliriz buna. Böylece 2 bin kişinin üzerinde yapmış olduğumuz araştırma sonucunda; yüzde 91,25'i sanal platformlardan gelen yardım isteğini kabul etti. Daha da vahimini söyleyeyim; bu yardımlardan sonra 1470 kişi yardım eden kişiyle dışarıda yani fiziksel ortamda buluşma teklifini de kabul etti. FITTAL sistemimizle, fiziksel interaktif test teknolojik analiz laboratuvarlarımızda önce kişinin dijital dünyada hangi tepkileri verdiğini ölçüyoruz. Tepkilerin sonucunda uzmanlarımız tarafından doğru davranış tutumları anlatılıyor ve birkaç ay sonra da tekrar bir teste tabii tutuyoruz. O davranış değişikliğini gözlemliyoruz" diye konuştu.

Kurtuluş, "Oyun platformlarında önce level atlatmak için onlara yardım etmek istediklerini belirtiyorlar. Gerçekten de bu konuda yardım ediyorlar. Yardımdan sonra artık bir güven inşa ettikleri için 'fiziksel olarak buluşalım' diyorlar. Ayrıca kişisel verilere ulaşıyorlar, bunlara ulaştıktan sonra sizi onunla şantaj ediyor. Yani uygunsuz bir fotoğrafınızı alabiliyorlar. Konuşmalarınızdan kesitler yapıp yapay zeka ile birleştirip sizin söylemediğiniz söylemler üzerinden de sizi tehdit edebiliyorlar. Dolayısıyla gençlerimiz ve çocuklarımız istemedikleri şeylerin içerisinde bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

'ASIL ZARAR DİJİTALDE TANIŞTIKLARI İNSANLARDIR'

Bu araştırmayı sanal gerçeklik gözlükleriyle simüle ederek yaptıklarını anlatan Kurtuluş, "Daha çok insana ulaşalım istiyoruz elbette. Sistemi kurduğumuzda 'seni ölçüyoruz' demek yerine, 'bir oyunun içerisindesin hadi beraber eğlenelim' diyoruz. Bu şekilde dijital alışkanlıklarını ölçebiliyoruz. Kamu kurumlarında ve okullarda da bu analizi gerçekleştirdik. Özellikle gençler ve çocuklar üstüne vurgu yapıyoruz ama kamu personellerinin de bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Sitelerde güvenlik duvarının olması her zaman güvenli olduğumuz anlamına gelmiyor. Önce kendimizi koruyacağız, sonra ailemizi, sonra iş yeri ve sonra ülke korumasına dönüşüyor bu. Sanalda tanıştığınız kişi sizin çocuğunuza 'ben de 8 yaşındayım şu okuldayım. Seninle arkadaş olalım mı' diye yaklaşıyor. Çünkü çocuklar bir aidiyet hissetmek istiyorlar ve o aidiyeti yabancılarda buluyorlar. Dolayısıyla evet şiddet içerikli dijital oyunlar zararlıdır. Fakat asıl zarar, büyük katliamlara sebep olanlar dijital oyunlardan tanıştıkları ve güvendikleri insanlardır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı