Haberler

DHA'ya 'Haber' dalında 2 ödül

DHA'ya 'Haber' dalında 2 ödül
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelinde basın sektörüne katkı sunan gazetecileri onurlandırmak amacıyla Avrasya Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen yarışmada Demirören Haber Ajansı Mardin Muhabiri Salih Keskin ile Van Erciş Muhabiri Barış Kul, 'Haber Dalı'nda ödüle layık görüldü.

Türkiye genelinde basın sektörüne katkı sunan gazetecileri onurlandırmak amacıyla Avrasya Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen yarışmada Demirören Haber Ajansı Mardin Muhabiri Salih Keskin ile Van Erciş Muhabiri Barış Kul, 'Haber Dalı'nda ödüle layık görüldü.

Türkiye genelindeki gazetecileri kapsayan ve Avrasya Basın Yayın Birliği tarafından organize edilen ' Türkiye'de Basın ve Trabzon'da Yerel Basın Ödül Programı', Trabzon'da yapıldı. Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Avrasya Basın Yayın Birliği Genel Başkanı Mustafa Durmuş, Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Kenan Akçahanoğlu, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, gazeteci yazar Arslan Bulut ve Türkiye genelinde ödüle layık görülen 70'e yakın gazeteci katıldı. 16 dalda yapılan yarışmada 'Haber Dalı'nda Demirören Haber Ajansı Mardin Muhabiri Salih Keskin ile Van Erciş Muhabiri Barış Kul, ödül kazandı.

'GAZETECİLİK ÖNEMLİDİR'

Avrasya Basın Yayın Birliği Genel Başkanı Mustafa Durmuş, törende yaptığı konuşmada, Trabzon'un sadece Karadeniz'in değil tüm Anadolu'nun kültür, fikir ve basının öncü şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise "Burada ülkemizin dört bir köşesinden gelen gazetecilerimiz, yazarlarımız, şairlerimiz, halk ozanlarımız var. Gazetecilik konusu önemlidir. Demokratik sistemlerde gücü ifa eden 3 önemli kurumsal etkinin yanında basın yasama yürütme ve yargının yanında basın dördüncü güç olarak görülür. Doğrusu da budur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu'nun elinden ödüllerini alan DHA muhabirleri Salih Keskin ve Barış Kul, Avrasya Basın Yayın Birliği Genel Başkanı Mustafa Durmuş'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.