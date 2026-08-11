Siirt'te 6 Yaşındaki Çocuğun Boğazından Sülük Çıkarıldı

Siirt'in Baykan ilçesinde çeşmeden su içtikten sonra rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürülen 6 yaşındaki çocuğun boğazından sülük çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki M.E., yaklaşık 10 gün önce çeşmeden su içti. Aradan geçen sürenin ardından rahatsızlık hisseden çocuğun boğazına bakan ailesi, sülük bulunduğunu fark edince, çocuğu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle çocuğun boğazındaki sülük çıkarıldı. Boğazdan çıkarılan sülüğün büyüklüğü dikkat çekerken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı