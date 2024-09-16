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Devrim Erbil'in Eserleri 'Yatay Derinlik' Kitabında Toplandı

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87 yaşındaki ressam Devrim Erbil'in eserlerinin yer aldığı 'Yatay Derinlik' sergisi, Prof. Dr. Uğur Batı tarafından kitap haline getirildi. Erbil, sanatın toplum üzerindeki etkisini vurguladı ve sanatın yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Uğur Batı, 87 yaşındaki ressam Devrim Erbil'in eserlerinin yer aldığı "Yatay Derinlik" sergisini kitap haline getirdi.

Serginin açıldığı MAJİ Art Galery'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erbil, sanatın Türkiye'nin dört bir yanına yayılmasını, gençlerin daha duyarlı ve zarif olmasını hayal ettiğini belirterek, "Sanatın, ülkemizde kötü olayları önleyebilecek en önemli güç olduğuna inanıyorum. Ülkeler arası ilişkilerde ve insanlığa düşmanlıkta, sanatın zarafeti ve duyarlılığı ön planda tutarak bu olumsuzlukların üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Sanatın geçmişten günümüze kadar duyguları ve sevgiyi ifade ettiğini vurguladım. Bu yüzden sanatın yaygınlaştırılması gerektiğini belirttim. Öğrencilerime bu değerleri anlattım ve onlar da beni yanıltmadı. Bu misyonumu sadece kendim için değil, halk ve toplum için gerçekleştirdim. Sanatla daha anlamlı bir dünya kurmayı amaçladım." ifadelerini kullandı.

"Erbil, evrensel bir sanatçı olarak öne çıkıyor"

Prof. Dr. Uğur Batı da kitabın hazırlık sürecindeki titiz bir çalışma yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de derin bir ressamın varlığına şükretmeliyiz. Türkiye, Devrim Erbil'i desteklediği için şanslı. 'Yatay Derinlik' ifadesiyle tanımladığımız çeşitli üsluplarda eserleri bulunan Erbil, evrensel bir sanatçı olarak öne çıkıyor. Marküteri, batik, vitray, halı ve kilim gibi tekniklerle, yatay genişliği bu denli kapsamlı olan başka bir ressam Türkiye'de bulunmuyor. Kitabı da bu kavram etrafında oluşturduk. Göstergebilim, retorik, edebiyat ve felsefe gibi formların ortaklığında, Devrim Erbil'in özünü ve sözünü irdelediğimiz bir çalışma kaleme aldık. Güzel bir okuma deneyimi sunmasını umuyoruz."

MAJİ Art Gallery sahibi Gaye Donay ise Erbil'in sanat dünyasında derin izler bıraktığına işaret ederek, "Devlet sanatçımız Devrim Erbil'in, Prof. Dr. Uğur Batı'nın kalemiyle hayat bulan 'Yatay Derinlik' kitabı, Erbil'in eserlerinin ötesinde, onun içsel dünyasına dair derin bir yolculuk sunuyor. Kitap, sadece Erbil'in sanata bakış açısını ve dönüm noktalarını değil, aynı zamanda onu insan olarak daha yakından tanımamıza da olanak tanıyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

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