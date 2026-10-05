Haberler

Polise 'Bırakın onu' dedi! Sonrasında yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polise 'Bırakın onu' dedi! Sonrasında yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı Haber Videosunu İzle
Polise 'Bırakın onu' dedi! Sonrasında yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Eryn Bonner, polisin bir kişiyi gözaltına aldığı sırada ekiplere "Bırakın onu" diye seslenince polislerle arbede yaşadı. Genç kadının yere düşürüldüğü ve yüzüne vurulduğu anlar tepki çekerken, Bonner'ın da bir polis memuruna vurduğu belirtildi. Olayın ardından polislerin müdahalesi hakkında inceleme başlatıldı.

ABD'nin Arizona eyaletinde, Arizona State University'de son sınıf öğrencisi olan ve üniversitenin Stunt takımında yer alan 21 yaşındaki Eryn Bonner'ın polislerle yaşadığı sert müdahalenin görüntüleri tartışma yarattı.

Olay, 19 Temmuz'da Tempe kentindeki Mill Avenue'da meydana geldi. Polis ekipleri bir kişiyi gözaltına almaya çalışırken Bonner, ekiplere yaklaşarak gözaltındaki kişinin bırakılmasını istedi. Görüntülerde genç kadının polislere "Bırakın onu" diye seslendiği görülüyor.

POLİS YERE İTTİ

Polis, Bonner'a birkaç kez geri çekilmesi yönünde uyarıda bulunulduğunu belirtti. Görüntülerde bir polis memurunun Bonner'ı sert şekilde iterek yere düşürdüğü, genç kadının yeniden ayağa kalkmasının ardından arbede yaşandığı görülüyor.

Mücadele sırasında Bonner'ın bir polis bisikletinin üzerine düştüğü ve polis memurunun genç kadını etkisiz hale getirmeye çalışırken yüzüne vurduğu anlar da görüntülere yansıdı. Başka bir polis memurunun müdahalesinin ardından Bonner kelepçelendi.

POLİS "MEMURA VURDU" DEDİ

Tempe polisi ise olayın farklı bir boyutu bulunduğunu savundu. Polis raporuna göre Bonner, kendisini gözaltına almaya çalışan memurun yüzüne 5-6 kez vurdu. Polis memurunun da saldırıyı durdurmak amacıyla Bonner'ın yüzüne vurduğu belirtildi. Olayda polis memurunun kolunda kesik ve çizikler oluştuğu, yüzünde de ağrı bulunduğu kaydedildi.

AĞIR SUÇLAMALAR KABUL EDİLMEDİ

Polis başlangıçta Bonner hakkında kamu görevlisine ağır saldırı ve gözaltına direnme suçlamaları yöneltilmesini istedi. Ancak Maricopa County Savcılığı ağır suç kapsamındaki bu suçlamaları kabul etmedi. Bonner hakkında daha sonra kamu düzenini bozma ile polisin görevini engelleme veya müdahale etme suçlarından iki kabahat davası açıldı.

AİLESİ POLİS MÜDAHALESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Bonner'ın ailesi, görüntülerin ardından polis müdahalesine tepki gösterdi. Aile, kızlarının toplumu korumakla görevli bir kişi tarafından zarar gördüğünü savunurken, avukat Benjamin Taylor da kullanılan gücün aşırı olduğunu öne sürdü. Taylor ayrıca gözaltı sırasında bir polis memurunun Bonner'a uygunsuz şekilde dokunduğunu iddia etti. Polis sendikası ise bu iddiayı reddetti.

POLİSLER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerin tartışma yaratmasının ardından Tempe Polis Departmanı olayla ilgili idari inceleme başlattı. Polis yönetimi, olası görevi kötüye kullanma iddialarının ciddiyetle ele alındığını, görüntüler ve diğer delillerin inceleme kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Manisa'daki çifte cinayetin sırrını balistik raporu çözdü! Katil, aynı gün ormanda ölü bulunan adam çıktı

Çiftin katili belli oldu! Aynı gün ormanda ölü bulunmuştu
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline

Fotoğrafa bakın! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Altında kritik sınır aşıldı! İbre yeniden yukarı döndü

Altında tüm hesaplar sil baştan
Koltukta uyuyakaldı, sabah bacakları tutmadı! Omurilik felci teşhisi konan Serkan Özdemir'in tek hayali sokağa çıkmak

Koltukta uyuyakaldı, uyandığında yürüyemiyordu! Tek hayali o
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler

Kadınların kabusu olan fenomen tutuklandı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

abd de kadın erkek ayırmıyorlar polise karşı geleni tokatlıyorlar ama her polis hepsine yapamıyor cüsseli biri oldumu silahla vuruyorlar hemen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

Deney tüpü kırıldı! Tarihin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var

9. kez ameliyat olmuştu! Şimdi tek bir dileği var
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi

Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

İstanbul'daki festivale taşlı sopalı saldırı! Çocuklar da alandaydı
Kaş yapayım derken göz çıkardı: Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu

Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu
Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler

İsimler tek tek tespit edildi, Erdoğan talimat verdi: O paraları...