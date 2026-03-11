Devlet Tiyatroları, "Öteki Ankara Müzikali" ile Başkent'in farklı yaşamlarını sahneye taşıyacak

Devlet Tiyatrolarında (DT), 41'inci sanat yılını kutlayan usta tiyatrocu Sabri Özmener'in rejisi ile Türkiye'de ilk kez sahnelenecek "Öteki Ankara Müzikali" prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek, Cenk Türkkanı'nın yazdığı "Öteki Ankara Müzikali", tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapan Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Roma Tiyatrosu ve Bentderesi'nde yaşayan insanların hayatını sahneye taşıyor.

DT'den 3 ay sonra emekli olacak usta tiyatro sanatçısı Sabri Özmener'in rejisörlüğünü üstlendiği müzikal oyun, geniş oyuncu ve dans kadrosu ile yarın Akün Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Oyunun provasında AA muhabirine açıklama yapan Özmener, müziğin tiyatroda çok önemli olduğunu, oyun metni kısa olsa bile hikayenin şarkılarla anlatılabildiğini ve seyircinin de bunu sevdiğini söyledi.

Özmener, "Öteki Ankara Müzikali'nde, gönülleri ve ruhları birazcık şarkılarda anlatmaya gayret ettik. Yeni bir eser ve Türkiye'de ilk kez sahnelenecek." ifadelerini kullandı.

"Seyircilerimiz trafik ışıklarında cam silen ya da mendil satanlara biraz daha farklı bakacaklardır"

Cenk Türkkanı'nın yazdığı oyunun 2019'da "Necati Cumalı" ödülünü aldığını, o dönemden beri bir Ankaralı olarak bu oyunun aklında olduğunu belirten Özmener, şunları söyledi:

"Ankaralı olarak böyle bir anı bırakmayı çok arzu etmiştim. Çünkü, 65 yaştan dolayı maalesef yaklaşık üç ay sonra emekli oluyorum. Sanatçının emeklisi olmuyor. Keşke biz oyunculara da 72 yaşa kadar çalışabilme hakkı getirselerdi. Çünkü, biz sanatçılar emekli olduktan sonra da devam ediyoruz. Ben de Ankara ile ilgili bir şey bırakmak istedim arkamda."

Bu oyun hakikaten öteki Ankara'yı ve öteki Ankaralıları anlatıyor. Altındağ'da Bentderesi yıkıldıktan sonra daha da ortaya çıkan Roma tarihi kalıntılarında, gecekonularda yaşanmış hayatlar var. Oyunda oradaki hayatların en dip noktasındaki kağıtçıların, tinercilerin, araba camı silenlerin, mendil satanların ve evsiz olan insanların yani öteki Ankaralıların Ankara'sını anlatmaya çalışıyoruz. Eminim bu oyunu seyrettikten sonra seyircilerimiz trafik ışıklarında cam silen ya da mendil satanlara biraz daha farklı bakacaklardır diye düşünüyoruz. Çünkü, çok acı hikayeler var içinde, ama her şeye rağmen yaşama sevinçlerini kaybetmemişler. Oyundan alınacak çok dersler var. 'Bu insanlar hiçbir şeysiz bu kadar yaşama sevinciyle nasıl yaşıyorlar' diye düşüneceğiz."

İç Anadolu bozlakları ile Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun dansçıları oyunda

Özmener, Orta ve İç Anadolu'nun bozlaklarının da seslendirileceği oyunun müziklerini Nedim Yıldız'ın yaptığını söyledi.

Müzikal oyunda, Ahmet Rıza Evci ve Hüseyin Yıldız'ın koreografisiyle Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun dansçıları ve eski dansçıları ile Orta Anadolu ezgisi yaratmaya çalıştıklarını belirten Özmener, "Her zaman söylediğimiz şey, yüzümüzü tabii ki Batı'ya döneceğiz, çağdaşlaşacağız ama kendi müziğimizi, kendi Türk halk danslarımızı, kendi tiyatromuzu, halk oyunlarımızı, halk tiyatrosunu, geleneksel Türk tiyatrosunu unutmayacağız. Çünkü kendi kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

"Oyundaki karakterlerin hayalleri ve kendileriyle hesaplaşmaları da var"

Oyunda, bir amfi tiyatroyu düğün salonuna çeviren Ankaralıların hikayesini anlattıklarını belirten Özmener, "Ankara'da kaşıklarla oynanan yerlerde insanların hayatlarını anlatan kendi kültürümüzü, kendi geleneğimizin, göreneğimizin de renklerinin olduğu bir eser ortaya koymaya çalıştık. Büyülü gerçeklik de var oyunun içerisinde. Oyundaki karakterlerin hayalleri ve kendileriyle hesaplaşmaları da var. Gerçeklerden kaçmadan yüzleşmeleri gerektiğini de anlatan bir öykü." ifadelerini kullandı.

Özmener, Devlet Tiyatroları'nın son dönemde hep insanı anlatan eserler yaptığını ve izleyicinin evine gittiğinde izlediklerine dair düşünebildiğini vurguladı.

Bazı duyguları ve konuları anlatırken seyirciyi biraz da keyiflendirmek, güldürmek ve eğlendirmek istediklerini anlatan Özmener, "Komedinin içinde çok güzel bir gerçeklik vardır. Gözyaşlarıyla kahkahalar arasında yaşanan bir durumdur komedi. Seyirciyi güldürecek, düşündürecek, hüzünlendireceksiniz. Bu çok kıymetli." diye konuştu.

"Tiyatro iyileştirir"

Usta oyuncu Özmener, meslek hayatında 41'inci yılını kutladığını ve emekli olmanın hüznünü de yaşadığını belirterek, bundan sonra yine rejiler yapmaya, oyunlara çağırdıkları sürece oynamaya devam edeceğini söyledi.

Oyunun yardımcı yönetmenleri Ali Fuat Davutoğlu ve Berrin Demir'in arka arkaya emekli olacağını belirten Özmener, "Devlet Tiyatrolarından bu bir iki oyun sezonu içerisinde çok büyük bir kuşak emekli oluyoruz. DT'ye 1985 yılında giren bir ekibiz biz ve İstanbul'daki arkadaşlarımızla beraber yavaş yavaş müsaade istiyoruz. Ama gücümüz, nefesimiz yettiğince de devam edeceğiz." diye konuştu.

Özmener, oyunda Ankara Devlet Tiyatrosu'nun değerli oyuncuları ile çok iyi bir teknik ve kreatif ekiple çalıştıklarını söyledi.

DT'de eskisi kadar güçlü teknik kadrolarının bulunmadığı ve iyi teknik kadrolara ihtiyaç olduğu yönünde değerlendirme yapan Özmener, " Türkiye'nin her yerinde perde açıyoruz biz. 250-350 lira arasında bilet ücretleri. Hamburger menü olmuş 600 lira. Karnınızı doyurursunuz ama burada bir oyun izlediğiniz zaman hayatınızla, evladınızla, eşinizle, kaybettiklerinizle ilgili çok şey yaşarsınız. Tiyatro iyileştirir." dedi.

"Bugüne kadar 36 oyunda oynadım"

Sabri Özmener, DT'nin her yerinin kendisi için ayrı anlam barındırdığını, genel müdür yardımcısı olduğu dönemde Akün Sahnesi'nin ilk ve pek bir eşyanın da olmadığı yıllarında çok oyun çıkardıklarını anlattı.

Özmener, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 36 oyunda oynadım. Hepsi en az 2, 3 sezon oynayan oyunlar. Şu anda Antalya Devlet Tiyatrosundayım, oranın kadrosundayım, yönetmen olarak orada görevliyim. Antalya'da 'Yoldan Çıkan Oyun' diye bir oyunum var, bayramdan sonra onu oynamaya devam edeceğiz. Ankara'ya da gelmişti. Devam, durmak yok."

Öteki Ankara Müzikali'nin Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nden davet aldığını belirten Özmener, oyunun turnelere de katılacağını kaydetti.

Dekor tasarımı Mustafa Mahdum, kostüm tasarımı Berna Yavuz, ışık tasarımı Mehmet Mertal'e ait olan oyun, 12 Mart'taki Türkiye prömiyerinin ardından 13, 14, 17, 18 ve 19 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.