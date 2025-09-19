Devlet Tiyatroları, 1 Ekim'de perdelerini komedi oyunlarıyla açacak

YASEMİN KALYONCUOĞLU/FATMA NUR CANDAN - Devlet Tiyatroları, 1 Ekim'de seyirciyi güldürmek için perdelerini komedi oyunları ile açmaya hazırlanıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Esat Tanrıverdi, yeni sanat sezonuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tanrıverdi, 2023-2024 sezonunda 2 milyon 200 bin seyirciye, 2024-2025 sezonu itibarıyla da yaklaşık 1 milyon 930 bin seyirciye ulaştıklarını söyledi.

Geçen sezonun, Türkiye genelinde 13 bölge tiyatrosunun birlikte ortak çalıştığı bir sezon olduğunu ve çok yoğun çalıştıklarını belirten Tanrıverdi, "Ankara Devlet Tiyatrosu bu rakamda çok önemli bir paya sahip. Çünkü 2024-2025 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu, turneleri dahil olmak üzere 615 bin seyirciye ulaştı. Türkiye genelinde DT'nin seyirci sayısının içerisinde Ankara Devlet Tiyatrosunun seyirci sayısı yüzde 30'luk paya sahip. Ankara Devlet Tiyatrosu olarak bundan gurur duyuyoruz. Bunun sebebi de elbette Ankara izleyicisinin tiyatroyu çok sevmesi ve her zaman takip etmesi." dedi.

Bir kişi en fazla 4 bilet alabilecek

Seyircilerin bilet bulamadıkları için şikayetlerde bulunduklarını, CİMER'e yazdıklarını anlatan Tanrıverdi, "En büyük şikayet böyle olmalı. Oyunların beğenilmemesi üzerinden şikayet alsak daha üzülürüz. Bilet bulamama konusuna da çözüm getireceğiz." diye konuştu.

Bilet satışlarında kontrol sağlayacaklarını dile getiren Tanrıverdi, yapacakları çalışmaları şöyle anlattı:

"Geçtiğimiz yıla kadar bir kişinin alabileceği bilet sayısı 9'ken, şimdi 4'e düşürdük. İlk adım olarak bunu yaptık. Bir kişinin alabileceği bilet sayısını düşürmemizin nedeni toplu alımların önüne geçmek. WhatsApp ve sosyal medya üzerinden bilet satanların takibine başladık. Savcılık boyutuna kadar gidecek süreçlerimiz olacak. Burada telif meselesi var. Karaborsada yapılan satış, yazara ödediğimiz paranın kendisine daha az gitmesine neden oluyor. DT'yi bilet fiyatlarının yükseldiğine yönelik eleştirseler de şimdi görüyoruz ki karaborsada satılan biletler, bizim sattığımız fiyatların da üstünde ve bunu şaşkınlıkla takip ediyoruz. Seyircilerimiz, bu kadar şikayet ederken, bilet bulamadığı için mecbur kalıp pahalı bilet almak zorunda kalmamalı diye düşünüyoruz. Bu bizi çok üzüyor. Telif yasasının bu tarz durumlarda hapis cezasına varan cezaları var. Bu işleri yapan insanları şimdiden uyarmak da istiyoruz, lütfen dursunlar. Bu bir tehdit değil elbette ama bir gün ağır cezalarla karşılaşabilirler, çünkü burada bir telif hırsızlığı görüyoruz."

"Tüm Türkiye'de hep birlikte gülelim istiyoruz"

Tanrıverdi, hayatın getirdiği zorluklar nedeniyle insanların sokakta ve evlerinde çok da gülmediğini gözlemlediklerini, bu yüzden Devlet Tiyatroları olarak "hep birlikte gülelim" mottosunu belirlediklerini söyledi.

Esat Tanrıverdi, "Sezon içerisinde tabii ki dramatik birçok oyunu oynayacağız, müzikallerimiz, klasiklerimiz devam edecek ama sezonu gülerek başlatalım istiyoruz. Sezon açılış tarihi olan 1 Ekim'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nun tüm sahnelerinde ve ülkedeki tüm sahnelerimizde komedi oyunları oynanacak. Sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'de hep birlikte gülelim istiyoruz." diye konuştu.

Komedi eserleri içinde, Ankara Devlet Tiyatrosu prodüksiyonu oyunların yanı sıra, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Majestik" oyununun Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun "Mağara Kadını" oyununun Oda Tiyatrosu'nda sahneleneceğini aktaran Tanrıverdi, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun "Biz Size Hayranız" oyunuyla, 1 Ekim'de Akün Sahnesi'nde prömiyer yapacağını bildirdi.

Dün itibarıyla biletlerin satışa çıktığını belirten Tanrıverdi, sezon içerisinde yine güldürmeye ve komedi oyunlarını oynamaya devam edeceklerini kaydetti.

"Edmond", "Faust", "Ölü Canlar" prömiyer yapacak

Esat Tanrıverdi, Başkent'te klasik yeni oyunların yanı sıra diğer bölgelerden klasik eserleri de Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunacaklarını söyledi.

Usta yönetmen Ayşe Emel Mesci rejisiyle, Goethe'nin "Faust" eserinin, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Tiyatro Festivali'nde prömiyer yapmasının ardından kasımda Ankara'da oynamaya başlayacağını da bildiren Tanrıverdi, 60 yılda yazılan Faust'un zor bir oyun olduğunu ve 3 saatlik zaman diliminde sahnelemeyi başaracaklarını dile getirdi.

Ankara'da sezon boyunca 17 eser prömiyer yapacak

Esat Tanrıverdi, sezon içerisinde prömiyer yapacak yeni oyunlara ilişkin şunları kaydetti:

"Ankara Devlet Tiyatrosu, bu sezon 17 prömiyer yapacak. Bu oyunların hepsi çok iyi, başarılı oyunlar. Birisi Gogol'ün 'Ölü Canlar' oyunu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'yla ortak yapıyoruz ve Bulgar bir yönetmenimiz reji koltuğunda olacak. Aralık ayında İstanbul'da prömiyeri yapılacak ve ardından Ankara'da oynanacak. 'Edmond' isimli bir oyunumuz var. Büyük bir prodüksiyon. Klasik ve keyifli bir oyun. Usta yönetmen İlham Yazar yönetecek, ocak ayı ortasında izleyeceğiz. Biz de heyecanlıyız, seyircilerimiz gibi."

DT'nin Ankara'da yeni sahne arayışı devam ediyor

Geçen yıl Pursaklar'da Devlet Tiyatrosu sahnesi açtıklarını ve çok talep gördüklerini anlatan Tanrıverdi, bu yıl tamamlanması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nde oyun oynamayı istediklerini de söyledi.

Tanrıverdi, Gölbaşı, Sincan ve Altındağ'da farklı sahneler oluşturma, kurma arayışında olduklarını da sözlerine ekledi.