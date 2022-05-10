Devlet Bahçeli: "Teröristlerin Dahi Cesaret Edemediği Protestolarla İçişleri Bakanı'mıza Saldırmak, Su Katılmamış Edepsizlik, Densizlik ve...

İSTANBUL (ANKA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, "Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanı'mıza saldırmak, itibarsızlaştırmaya çabalamak su katılmamış edepsizliktir, hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir" dedi. Karadeniz turu dolayısıyla eleştirilere yanıt verirken söylediği sözler dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösteren Bahçeli, "Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen bir haftalık aranın ardından bugün grup toplantısını yaptı. Bayramdan önceki grup toplantısında "Özellikle önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur" diyen Bahçeli, bu kez "Hiçbir sığınmacıyı, hiçbir masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz, böylesi bir vahşete ortak olamayız" ifadelerini kullandı. Bahçeli; geçen hafta TBMM Dikmen Kapısı önünden İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Ümit Özdağ'ı sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan Suriyeli mülteci gerginliği hakkında "Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanı'mıza saldırmak, itibarsızlaştırmaya çabalamak su katılmamış edepsizliktir, hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

SIĞINMACI MESELESİ ÜLKEMİZİN YUMUŞAK KARNI : Huzurumuzu kaçırmak, iç barış ortamımızı karıştırmak ve kargaşaya hapsetmek için faal halde bulunan odaklar bayramda iyice su üstüne çıkmışlardır. Türkiye'de bulunan yabancılarla ilgili duygusal tonu ağırlıklı, tepkisel yönü baskın, provokasyon dozajı yüksek kirli malumatlar, gerçek dışı iddialar, çarpıtılmış haber ve fotoğraflar özellikle sosyal medya kanalıyla yoğun olarak servis edilmiştir. Kabul edilmelidir ki sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı, istismara müsait bir zaafı haline gelmiştir. Öncelikle sağduyulu ve soğukkanlı kavrayış ihmal edilemez bir zorunluluktur. Önü arkası hesaplanmadan, sonuçları basiretle öngörülmeden atılacak her adım, toplumun sinir uçlarını tahriş ve tahrip edecek her yaklaşım doğruca uçuruma açılacaktır. Anlaşılan sığınmacılar konusunun kaşınıp kanatılmasıyla ilgili vahim bir tertip ve tezgah artan ölçekte körüklenmektedir. Dikkatli, tedbirli, temkinli, donanımlı ve gelecek perspektifli politikalar partiler üstü bir anlayışla ele alınıp kademe kademe tatbik edilmelidir.

TÜRKİYE YOLGEÇEN HANI, GÖÇMEN VE SIĞINMACI KAMPI DEĞİLDİR: Elbette Türkiye yolgeçen hanı, göçmen ve sığınmacı kampı değildir. Elbette Anadolu coğrafyasına mühür vuran aziz millet varlığının demografik özellikleri, sosyal dokusu, kültürel müktesebatı korunmalıdır. Bunlara titizlik gösteriyorken, yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı teşvik eden boyunduruk altındaki çevrelerin söz, yazı, açıklama ve şedit tuzaklarına da azami derecede uyanık olmak şarttır. Biz gelecek nesillere her anlamda güvenceye kavuşturulmuş bir vatan, bir millet, bir devlet emanet etmekle mesul ve mezunuz. Biz il sayısı 100 olan, nüfusu da 100 milyona ulaşmış bir Türkiye'yi hedefliyoruz.

SIĞINMACI SORUNU TÜRKİYE'NİN UZUN YILLAR TAHAMMÜL EDECEĞİ SORUN OLMAKTAN TAMAMEN ÇIKMIŞTIR: Şunun da farkındayız ki, sığınmacı sorunu Türkiye'nin uzun yıllar taşıyabileceği, hazmedebileceği ve tahammül edeceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Ancak bu çarpıcı gerçek ülkemizde misafir halde bulunan sığınmacılara cephe açmak, sosyal ve ekonomik hayattan tecrit etmek anlamına gelmemelidir, bize göre de gelmeyecektir. Nihayetinde Suriyeli sığınmacılar bugün misafirimizse, yarın komşumuz olacaklardır. Komşu komşunun külüne de her zaman muhtaçtır. Bir defa Türkiye'nin sığınmacı akınına ve düzensiz göçe karşı alacağı etkili önlemler; geniş çaplı, gerekçesi ve gelecek hedefleri isabetle belirlenmiş milli siyaset planlamasıyla gerçekçi bir boyut kazanmalıdır. Çünkü sığınmacı sorunu aynı zamanda kapalı devre faaliyet gösteren örgütlerin, istihbarat kuruluşlarının telkin, tazyik ve yönlendirmesine son derece açık haldedir. Üstelik toplumsal tansiyonu yükseltmek, birkaç münferit asayişsizliği sanki her yerde yaşanıyormuş gibi takdim ve teşhir etmek için pusuda bekleyen sorumsuz ve hastalıklı zihniyetlerin son zamanlarda tehlikeli şekilde yaygınlaştığı da malumlarınızdır.

HİÇBİR SIĞINMACIYI ELİNDE HANÇERLE BEKLEYEN CELLATLARA TESLİM EDEMEYİZ: Uluslararası finansman imkanlarından istifadeyle, yani külfetin eşit paylaşımıyla, terörden arındırılmış bölgelerde insani yaşam alanlarının kurulması ve Suriyelilerin yurtlarına emniyet içinde kavuşmaları mümkündür. Kaldı ki hükümetin iradesi de bu yöndedir. Ancak hiçbir sığınmacıyı, hiçbir masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz, böylesi bir vahşete ortak olamayız. Bize göre briket evlerin yapımı değerli bir adım, insani ve vicdani bir atılımdır. Geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli kardeşlerimizi kavganın ve kutuplaşmanın içine çekmek isteyen, bu suretle milletimizi tahrik ve tacize yeltenen kim ya da kimler varsa Türkiye'nin hasmıdır. Bunlar aynı zamanda görevli provokatörlerdir. Türkiye'nin yarınlarında sığınmacı sorunu inşallah olmayacaktır. Bu sorun çözüm iradesiyle buluşturularak demografik istikbalimizin güvenliği sağlanacaktır. Cumhur İttifakı'nın kararlılığı budur.

YABANCI DÜŞMANLIĞIYLA SİYASET YAPTIĞINI ZANNEDENLER, SOYLU DURUŞU TANIMAYAN GAFİLLERDİR: Yabancı düşmanlığıyla siyaset yaptığını zannedenler Türk milletinin asaletini bilmeyen, ahlakını ve soylu duruşunu tanımayan gafillerdir. Tekraren ifade etmeyi mecburi addediyorum ki, sınır aşan göç konusunu bir proje olarak hazırlayan, nesnel tekliflerini kamuoyuyla paylaşan, mültecilere, sığınmacılara, göçmenlere karşı takip edilecek politikaları sosyolojik, ekonomik, psikolojik ve tarihsel boyutlarıyla analiz edip siyaset oluşturan tek parti MHP'dir. Cumhur İttifakı ne yaptığının farkındadır. MHP ne söylediğinin şuurundadır. Gerginlik çıkararak düşmanlığa yatırım yapanlar art niyetlidir. Bunların lügatinde kardeşlik, hoşgörü ve duyarlılık diye bir şey yoktur. Gitsinler demekten başka bir şey söylemekten aciz olanlar Türkiye'nin imajını ve itibarını karalayan hastalıklı zihniyetlerdir. Her türlü sorunu milli, manevi ve tarihi tecrübeyle çözecek tek irade MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Gerisi sadece köhne ve küstah sokak dedikoducularıdır. Türk milliyetçiliği ırkçılığı kesin bir dille reddeder. Türk milliyetçiliği yabancı düşmanlığını amasız, fakatsız telin edip elinin tersiyle iter. Hiç kimse sırtımızdan kurban kesmeye heveslenmesin. Hiç kimse rol çalıp bizim değerlerimiz ve fikriyatımız üzerinden ahkam kesmeye teşebbüs etmesin. Biz evimizin önünde gecekondu dikmeye hazırlanan siyaset simsarlarına izin vermeyiz.

DENSİZLİK, TERBİYESİZLİK: Geçtiğimiz hafta nefret ve öfkesine hakim olamayan marjinalleşmiş siyasetçiler tarafından İçişleri Bakanımızın hedef alınması, bunların mezkür bakanlığın önüne yığınak yapmaları milletimizde haklı bir tepkiye yol açmıştır. Terörle mücadelede büyük başarısı olan bir bakanı ve onun şahsında hükümeti parmak sallayarak tehdit etmek utanç verici bir alçalma halidir. İçişleri Bakanlığı'nın önüne gelenler Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerdir, terörün ömrünü uzatmak için çırpınan zavallılardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli komutanlarına, kahraman askerlerimize, İçişleri Bakanı'mızla Milli Savunma Bakanı'mıza bühtan içinde olanların, sanki komut almışçasına saldırı düzeneğine geçenlerin, bir senaryo dahilinde yıpratmaya kalkışanların tam karşısında MHP vardır ve taviz vermesi imkansızdır. Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanı'mıza saldırmak, itibarsızlaştırmaya çabalamak su katılmamış edepsizliktir, hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir. Buna da hiç kimsenin hakkı olamayacaktır. Kimin bir meselesi varsa, kimin bir hesabı bulunuyorsa hukuk yolu açıktır. İçişleri Bakanlığı'nın önünde toplanıp tehditler savurmak, sayın bakana ismiyle ve kaba bir şekilde hitap etmek devlet umurunu, devlet vakarını saygısızca ayaklar altına almak demektir. Hiçbir bakanlığımız gelişigüzel nümayiş yeri değildir. Hiçbir bakanlığımız siyasi rant devşirmenin alanı değildir. Devletin itibarını lekelemeye çalışanlar önce kendi itibarsızlıklarına, kendi izansızlıklarına kafa yormalıdır. İçişleri Bakanı'mıza ismiyle hitap edip erkeklik hatırlatması yapan ve aklınca meydan okumaya kadar işi götürenler öncelikle hangi melanetin ümidi, hangi kumpasın figüranı olduklarını düşünmelidir. Bir kez daha dile getiriyorum, terörle mücadeleyi muazzam bir irade ve inanmışlıkla icra eden devlet ve siyaset adamlarımıza dil uzatanları sonuna kadar kınıyor, akıllarını da başlarına almalarını hassaten tavsiye ediyorum. Meydan boş değildir. Kuru gürültüye pabuç asla bırakılmayacaktır.

MÜZMİN ADAY ADAYLARININ İTİBARI YOKTUR: Zillet ittifakı partileri birbirlerine çalım atmayı, minder dışına itmeyi, birbirlerini faka bastırmayı, zorda bırakmayı adeta meslek edinmişlerdir. CHP'de hayır yoktur, umut yoktur, gelecek yoktur. Çünkü CHP yönetiminin, ismi tedavüle sokulan müzmin aday adaylarının itibarı yoktur, iradesi yoktur, inandırıcılığı hiç yoktur. Kılıçdaroğlu'nun aday olma iştahı, aday gösterilme isteği her seferinde yeni bir karşı duruşla kırılmaktadır.

OTOBÜSE DOLDURDUĞU GAZETECİLERLE BU BELEDİYE BAŞKANI NEREYE GİDİYOR? BİZ DE MERAK İÇİNDEYİZ: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bayramda Karadeniz turuna çıkıp Trabzon ve Rize'de belediye bütçesiyle dar katılımlı mitingler düzenlemesi ortamı tekrar kızıştırmış, altı artı bir formatlı masaya baskı kurmuştur. Bizim anlayamadığımız, açıklamakta müşkülat çektiğimiz can alıcı husus, bu belediye başkanının hangi şehrimizin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur. Otobüse doldurduğu gazetecilerle bu belediye başkanı nereye gidiyor? Hangi gizli ve siyasi gündemlerin peşinden sürükleniyor? Doğrusunu isterseniz biz de merak içindeyiz, İstanbul'un şehremini bayram günlerinde Karadeniz'de ne aramıştır? İstanbul'u yüz üstü bırakıp gitmesi siyasi ahlakın neresine sığmıştır? Bir belediye başkanının şehrini terk edip siyasi hesaplar içine girmesi, vızır vızır ortalıkta gezinmesi hangi akla, hangi amaca hizmettir? Bu şahıs, cumhurbaşkanı adaylığı için sorulan bir soruya, 'bu sadece siyasetin işi değil, altılı masanın işi değil, milletin işidir' cevabını vermek suretiyle Genel Başkanı'yla açık bir çatışma içine girmekte herhangi bir beis ve sakınca görmemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şayet cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa, dış bağlantılı bir talimat veya tembihat almışsa, karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin, etsin ki, biz de ona göre muamele, ona göre mukabele edelim… Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur ve iradesi de ipoteklidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, emanetine tevdi edilen göreve layık olmadığını defalarca ispatlamıştır.

KARAMSARLIĞA İTEN ASIL SEBEP İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKAMINDA OTURAN ZAT: Kılıçdaroğlu, ' bayramı karamsar geçirdik gülümsemeyi unuttuk' diye mesaj yayımlamış. Sayın Kılıçdaroğlu bayramda bol yıldızlı otellerde tatil keyfi sürerken neşeni kaçıran, seni karamsarlığa iten asıl sebep İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında oturan zattan başkası olmadığını artık çocuklar bile duymuştur… Zillet ittifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın, 2023 yılının haziran ayında sandıktan volkan ağzı gibi fışkıracak, sağanak olup yağacak, sel olup taşacak, sevda olup bayraklaşacak irade Cumhur İttifakı'dır, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da yeniden ve açık ara farkla seçilecektir. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey söz konusu olamayacaktır.