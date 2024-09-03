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Depremzedelerin Paralarını Dolandırdığı İddia Edilen Eski Kaymakam Tahliye ve Beraatini Talep Etti

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için olmayan ihaleleri varmış gibi göstererek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için olmayan ihaleleri varmış gibi göstererek çok sayıda firmadan 'teminat' adı altında, şahsi hesabına para yatırtarak yaklaşık 50 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi eski kaymakamı Mustafa Kılıç, "Bana bir komplo ve kumpas kurulmuştur. Ben zimmetime para geçirmedim" diyerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç ile kendisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın danışmanı ve AK Parti'de görevli olarak tanıttığı öne sürülen Özgür Akgül ve Paşa Yaşar'ın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü. Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Sakarya 3 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 160 yıla kadar hapsi istenen Mustafa Kılıç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 90 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Özgür Akgül duruşmaya gelirken, tutuksuz sanık Paşa Yaşar ise katılmadı. Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Yüreğir Kaymakamlığı'nda görevli olan personel, tanık olarak dinlendi. Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ö.Ç., o dönem sanık eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç'ın alımlarla ilgili sözleşme imzaladığını, teminat aldığından haberi olmadığını söyledi. Tanık Ö.Ç., "Teminat alınırsa vakfın hesabına yatırılır. Kaymakam beyin şahsi hesabına teminat yatırılmaz. Müfettişler geldiğinde vakfa 'Teminat yatırdık' diye gelen gidenler oluyordu. Kaymakam benden sözleşme istemedi. Depremde acil harcamalar için para geldi. Valilikten 10 milyon lira aktarıldı. Vatandaşlara nakdi yardım yaptık, gıda aldık. O dönem 107 milyon liralık alım olmadı. O seviyede ihtiyaç da yoktu. Deprem döneminde en fazla 2 milyon liralık alım yaptık. Kaymakam firmalarla doğrudan vakıf adına görüşemez, yetkisi yok. Kararı mütevelli heyeti alır. Alım ihalesine komisyon karar verir. Kaymakam ödeme noktasında yetkilidir, ihalede yönlendirme yapabilir. Kaymakamın 9 aylık görevi boyunca usulsüz talebi olmadı" dedi.

'120 MİLYON LİRALIK ALIM YAPILACAĞINI DUYMADIM'

Vakfın muhasebecisi E.E. de sanık eski kaymakamın kendisinde sözleşme istemediğini, kendisinin de sözleşme düzenleme görevinin bulunmadığını söyledi. Deprem sonrası 120 milyon liralık alım yapılacağını duymadığını ifade eden E.E., "Kaymakamın usulsüz istekleri olmadı. Yapılan alımlarda teminat bedelleri vakıf hesabına yatırılır. Kaymakamın kendi şahsi hesabına yatırılmaz. Kaymakam yanında firma sahipleri varken sözleşme istemedi" dedi.

'BÖYLE OLACAĞINI HİSSEDEMEDİM'

Sanık eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç'ın o dönem sekreterliğini yapan E.G., tutuklu sanık Özgür Akgül'ün depremden sonra devamlı kaymakamın yanına gelip gittiğini söyleyerek, "Takım elbiseli geliyordu. Neden geldiğini bilmiyorum. Gelip gidenler de oluyordu. Özgür de içeride oluyordu. Böyle olacağını hissedemedim. Kaymakam bey görevden alınmadan birkaç gün önce bu olayları duydum" dedi.

Daha sonra sanığın korumaları polis memurları S.K. ve B.K., tanık olarak dinlendi. Sanıklardan Özgür Akgül'ün kaymakamı görmeye geldiğini belirten S.K., "Misafirler gelirdi. Kimin ne yaptığını bilmem. Kaymakam bey, 'Alın' diyordu içeri alıyorduk" diye konuştu.

'POŞETİN İÇİNDEN PARA ÇIKTIĞINI GÖRMEDİM'

B.K. de kaymakamı görmeye çok sayıda kişinin gelip gittiğini, sanık Özgür Akgül'ün ne iş yaptığını merak etmediğini belirterek, "Poşet içinden para çıktığını görmedim. Kaymakamın durumundan İlçe Emniyet Müdürlüğü bize bilgi verdi. Kaymakamın kaçma girişimi olmadı" dedi.

Mahkeme savcısının, mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve eksikliklerin tamamlanmasını talep etmesinin ardından duruşmaya öğle saati olması nedeniyle ara verildi.

'ZİMMETİME PARA GEÇİRMEDİM'

Aradan sonra devam edilen duruşmada, sanık Mustafa Kılıç, suçlamaları kabul etmediğini söyleyip, eski savunmalarını tekrarlayarak, "Bana bir komplo ve kumpas kurulmuştur. Ben zimmetime para geçirmedim" diyerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Kılıç, daha önceki duruşmada ise "Ben eğer bu suçları işlemiş olsaydım yurt dışına kaçardım. Benim vicdanım rahat. Kimseyi dolandırmadım. Bile bile bana operasyon yaptılar. Gerekirse beni ev hapsiyle tahliye edin. Herkesin parasını ödeyeceğim" dedi.

Sanık Özgür Akgül ise suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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