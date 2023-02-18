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Depremin ardından Gaziantep'teki Derin Çukur Caddesi'nde "derin çukur" oluştu

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasara yol açtığı Gaziantep'teki Derinçukur Caddesi, adeta ismiyle özdeşleşti. Depremin ardından cadde üzerindeki parkta yarık meydana gelirken, sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur oluştu. Çukurun etrafındaki evler, güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu. Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi.

Depremin ardından Gaziantep'teki Derin Çukur Caddesi'nde 'derin çukur' oluştu

DEV ÇUKUR OLUŞTU

30 metre uzunluğunda, 8 metre enindeki çukurun derinliği de şaşırttı. Çukura dik vaziyette düşen elektrik direğinin asfaltın sağlam kalan bölümlerinden bile görünmemesi dikkati çekti. Çukur havadan görüntülendi.

Depremin ardından Gaziantep'teki Derin Çukur Caddesi'nde 'derin çukur' oluştu

EVLER BOŞALTILDI

Park ve çukurun çevresindeki evler, depremin ardından güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Depremin ardından Gaziantep'teki Derin Çukur Caddesi'nde 'derin çukur' oluştu

Depremin ardından Gaziantep'teki Derin Çukur Caddesi'nde 'derin çukur' oluştu

Depremin ardından Gaziantep'teki Derin Çukur Caddesi'nde 'derin çukur' oluştu

Depremin ardından Gaziantep'teki Derin Çukur Caddesi'nde 'derin çukur' oluştu

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Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Güncel

Gaziantep Şahinbey Deprem Çukur Güncel Haberler

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