Depremin ardından Gaziantep'teki Derin Çukur Caddesi'nde "derin çukur" oluştu Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasara yol açtığı Gaziantep'teki Derinçukur Caddesi, adeta ismiyle özdeşleşti. Depremin ardından cadde üzerindeki parkta yarık meydana gelirken, sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur oluştu. Çukurun etrafındaki evler, güvenlik amacıyla boşaltıldı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu. Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi. DEV ÇUKUR OLUŞTU 30 metre uzunluğunda, 8 metre enindeki çukurun derinliği de şaşırttı. Çukura dik vaziyette düşen elektrik direğinin asfaltın sağlam kalan bölümlerinden bile görünmemesi dikkati çekti. Çukur havadan görüntülendi. EVLER BOŞALTILDI Park ve çukurun çevresindeki evler, depremin ardından güvenlik amacıyla boşaltıldı. Güncel Kaynak: AA / Turan Yiğittekin Gaziantep Şahinbey Deprem Çukur Güncel Haberler

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