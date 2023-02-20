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Depremden sonra yıkım kararı verilen Elbistan Belediyesi enkazında "resmi evrak kaldı" iddiası gerçeği yansıtmıyor

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7,6'lık ikinci büyük depremin merkez üssü olan Elbistan'da içerisinde binlerce resmi evrak olan Belediye Binası depremde yıkılmamış olmasına rağmen hasarlı olduğu gerekçesi ile yıkıldığı iddia edildi.

2 büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetle mücadele sürüyor. Yıkıcı depremin 2'incisinin yaşandığı Elbistan'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen Belediye binasının kontrollü yıkımıyla ilgili süreç ise sosyal medyada gündem oldu. Elbistan Belediyesi'nin hasarlı binasının kontrollü yıkımında resmi evrakın enkazda kaldığı öne sürüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Elbistan Belediyesi'nin binası binlerce resmi evrak çıkarılmadan yıkıldı." başlıklı paylaşımlar yaptı.

Depremden sonra yıkım kararı verilen Elbistan Belediyesi enkazında 'resmi evrak kaldı' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremin ardından yapılan incelemede Elbistan Belediyesi'yle ilgili acil yıkım kararı alınmıştı.

Depremden sonra yıkım kararı verilen Elbistan Belediyesi enkazında 'resmi evrak kaldı' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçe belediye binasının yıkılarak binadaki belgelerin yok edilip delillerin karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarda sorumlulukları bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemleri başlatıldığına yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Soruşturma kapsamında iddia konusu binada herhangi bir yıkım işlemi yapılmadan önce tüm delillere Cumhuriyet Başsavcılığımızca el konularak deliller muhafaza altına alınmıştır. Delillerin karartıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmalar titizlikle ve tüm yönleriyle devam etmektedir."

Depremden sonra yıkım kararı verilen Elbistan Belediyesi enkazında 'resmi evrak kaldı' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Elbistan Belediyesi iddiayla ilgili bir açıklama yaptı. "Tüm imar arşivini kurtardık." denilen ve kamera kaydı alındığı belirtilen açıklama, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Depremden sonra yıkım kararı verilen Elbistan Belediyesi enkazında 'resmi evrak kaldı' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Depremden sonra yıkım kararı verilen Elbistan Belediyesi enkazında 'resmi evrak kaldı' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Binalar kullanılamaz hale geldiği için Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Belediyesi okullarda hizmet veriyor.

Depremden sonra yıkım kararı verilen Elbistan Belediyesi enkazında 'resmi evrak kaldı' iddiası gerçeği yansıtmıyor

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"Depremden sonra yıkım kararı verilen Elbistan Belediyesi enkazında "resmi evrak kaldı" iddiası gerçeği yansıtmıyor"
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"Kahramanmaraş'a bağlı Elbistan Belediyesi'nin hasarlı binasının kontrollü yıkımında resmi evrakın enkazda kaldığı öne sürüldü. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, binadaki belgelerin yok edildiği ve delillerin karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Deprem Güncel Haberler

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