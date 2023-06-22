Depremden Kurtulan Üniversite Öğrencileri Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na uçan hafif ticari araçta hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Fulya Bayram (22) ve Zeynep Kurnaz'ın (20), memleketleri Gaziantep ve Malatya'daki depremin ardından nakledildiği Gümüşhane Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden yeni mezun oldukları ortaya çıktı. Sınıf arkadaşı da olan 2 öğrencinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

GÜMÜŞHANE'de Harşit Çayı'na uçan hafif ticari araçta hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Fulya Bayram (22) ve Zeynep Kurnaz'ın (20), memleketleri Gaziantep ve Malatya'daki depremin ardından nakledildiği Gümüşhane Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden yeni mezun oldukları ortaya çıktı. Sınıf arkadaşı da olan 2 öğrencinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Trabzon- Gümüşhane kara yolunun İkisu mevkisinde meydana geldi. Ahmet Enes Köse'nin kontrolünü kaybettiği 61 DK 636 plakalı hafif ticari araç, çarptığı demir korkulukları aşarak köprüden Harşit Çayı'na uçtu. Kazada, su bulunmayan alana düşen araçtaki Fulya Bayram ve Zeynep Kurnaz hayatını kaybederken, sürücü ile Zeynep Yiğit (20) ve Ayşe Begisi (22), yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Merdan da çok üzgün olduklarını belirterek, "Çok üzgünüz, cenazeler ailelerine teslim edilip, memleketlerine gönderildi. Öğrencilerimiz çocuk gelişimi son sınıf öğrencisiydi. Nisan ayından itibaren yüz yüze eğitime geçildiğinden dolayı öğrencilerimiz Gümüşhane'ye gelmişti. Eğitimleri hızla devam etti, finalleri bittikten sonra öğrencilerimiz mezun oldu. 'Hocam notlarımızı okuyun biz gideceğiz' demişlerdi. Bir arkadaşın düğünü varmış Artvin'de, oraya düğüne gittiler. Dönüşte de elim kaza gerçekleşti. Aynı zamanda depremzede de olan arkadaşlarımızın mekanları cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.