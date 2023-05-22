Depremde kayıtlara ölü olarak geçti, yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrası Osmaniye'de, kayıtlara ölü olarak geçen Halil Yılmaz (48), yaşadığını ispatlamaya çalışıyor. Seçimlerde oy kullanamayan, ilaç alamayan ve sigortasını ödeyemeyen Yılmaz'ın, eşinin hesabına da AFAD tarafından 100 bin lira nakdi yardım yapıldı. Parayı hemen iade ettiğini söyleyen Yılmaz, "Böyle şeyler filmlerde olur zannederdik, maalesef başımıza geldi" dedi.

Toprakkale ilçesinde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Halil Yılmaz, depremden sonra resmi kayıtlara ölü olarak geçti. Yılmaz, gerçeği e-Devlet hesabına girmeye çalışınca öğrendi. Hesabına giremeyen Yılmaz, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğinde kayıtlarda ölü göründüğünü öğrendi. Yapılan araştırmada, aynı isimde 10 kişinin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremde öldüğünü öğrenen Yılmaz, yanlışlığın düzeltilmesi için 12 Nisan'da Nüfus Müdürlüğü'ne ve Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe verdi. Bu süreçte Yılmaz'ın eşinin banka hesabına, AFAD tarafından 100 bin lira nakdi 'ölüm' yardımı yapıldı. Yaşadığı mağduriyetten dolayı seçimlerde oy kullanamayan, ilaç alamayan, sigortasını ödeyemeyen Yılmaz, şimdi yaşadığını ispatlamaya çalışıyor.

Halil Yılmaz, eski günlerine döneceği günleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

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