DEPREMDE DHA'NIN ACI KAYBI; HATAY MUHABİRİ İZZET NAZLI, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU YIKILAN BİNADA CAN VERDİ - TEKRAR

5 Ocak'ta saat 16.00'da Hatay'da oynanan Hatayspor- Kasımpaşaspor maçında görev yapan İzzet Nazlı, mesai bitiminde eşi Hatay Büyükşehir Belediyesi memurlarından Seda Nazlı ile çocukları Esila ve Ahmet Eren'e koştu. Hatay'ın en eski yerleşim yerlerinden olan merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki 5 katlı Genç Apartmanı'nın 2'inci katındaki dairede oturan İzzet Nazlı ile ailesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalandı.

35 SAAT SONRA NAZLI AİLESİNİN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Büyük felakette Nazlı ailesinin de evi yıkıldı. İzzet Nazlı'nın oturduğu evin yıkıldığı haberini alan baba Fecir, anne Fatma, kız kardeşi Rabia Nazlı Tuzsuz, erkek kardeşi Uzman Çavuş Yusuf Nazlı, yıkılan binanın enkazına gelerek, İzzet ve ailesinden gelecek iyi bir haberi umutla bekledi. Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler tarafından depremin ikinci günü yapılan çalışmalar sonucu depremin üzerinden 35 saat geçtikten sonra İzzet Nazlı, eşi Seda ve çocukları Ahmet Eren ile Esila'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

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